Este sería el atractivo novio de Isabel Cristina Estrada; trabaja con Rigo y esperan un hijo

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales con mayor acogida en el país, pues durante más de 25 se ha encargado de ofrecer a los televidentes toda una gama de producciones enfocadas en la información y en el entretenimiento. Si bien, año tras año son nuevos los programas, lo cierto es que varios se quedan en la memoria de los colombianos, como lo son ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘La suegra’ y ‘La teacher de inglés’, en las cuales hizo parte Isabel Cristina Estrada y este en su atractivo novio.

¿Isabel Cristina Estrada está embarazada?

Para muchos de los seguidores de la actriz y modelo, Isabel Cristina terminó siendo toda una sorpresa la confirmación de su embarazo a sus 44 años de edad, donde la emoción por su parte fue más que evidente, compartiendo así un sentido mensaje en el que se lee: "El milagro de la vida se presenta cuando definitivamente la voluntad divina lo permite. Así pensemos que todo está dado para que se dé la llegada de un hijo, y así no entendamos por qué razón no se dan las cosas.

Gratitud total por cada día de este embarazo, me estoy disfrutando cada momento, cada ecografía, hasta doy gracias por el dolor de espalda que me da, porque sé qué pasará y que el dolorcito no será eterno, pero que este milagro de la vida que hoy se nos da, es la sensación más pura que he sentido en mi vida, es inexplicable", fueron las declaraciones expuestas por parte de Isabel Cristina Estrada.

¿Quién es la pareja de Isabel Cristina Estrada, de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’?

Aunque no había tenido apariciones con su pareja y padre de su bebé, lo cierto es que durante el video confirmando su embarazo dejó ver al hombre en cuestión de segundos, tratándose, precisamente, de Juan David Aristizábal, quien de acuerdo a su cuenta de Instagram haría parte de varios de los negocios del famoso ciclista Rigoberto Urán, como lo son ‘Go, Rigo, Go’, ‘Taller Go, Rigo, Go’, ‘Rigo travel’, ‘Rigo market’, ‘El café de Rigo’, entre otros. El hombre figuraría como gerente de estas marcas y al parecer, también es el excuñado de la esposa de ‘Rigo’.

Evidentemente, el hombre comparte el gusto por el ciclismo con Isabel Cristina, siendo esta actividad lo que los habría llevado a conocerse. Hasta el momento se desconoce el tiempo que llevan juntos, dejando claro que con la llegada de su bebé han estado más unidos que nunca.