Elecciones en Colombia: 77 personas reportadas como desaparecidas reaparecieron al votar en la primera vuelta presidencial

Una de las situaciones más llamativas que dejó la primera vuelta presidencial en Colombia fue la aparición de 77 personas que figuraban oficialmente como desaparecidas y que fueron identificadas participando en la jornada electoral del pasado domingo. El hallazgo fue confirmado por la Fiscalía General de la Nación en su balance de cierre de las elecciones, en las que votaron cerca de 24 millones de ciudadanos.

Para leer:“Costeño no votó por costeño”: Cepeda ganó en todos los departamentos del Caribe, pese a que De La Espriella es de la costa

Según informó la entidad, estas personas acudieron a ejercer su derecho al voto en distintos puestos de sufragio ubicados en departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Huila, Guaviare, Caldas y Quindío.

Sorprendente hallazgo en las elecciones: 77 ciudadanos que figuraban como desaparecidos aparecieron votando

La Fiscalía explicó que, tras verificar la identidad y presencia de estos ciudadanos, se procedió a expedir las respectivas actas de supervivencia. En consecuencia, sus nombres fueron retirados de los registros oficiales de personas desaparecidas, un procedimiento que permite actualizar las bases de datos institucionales y brindar respuestas a procesos que permanecían abiertos.

El hecho adquiere especial relevancia en un país donde la desaparición de personas sigue siendo una de las heridas más profundas derivadas del conflicto armado. De acuerdo con cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Colombia registra más de 132.000 personas reportadas como desaparecidas en diferentes contextos asociados a décadas de violencia.

Aunque la jornada electoral fue catalogada en términos generales como tranquila por las autoridades, los organismos de control también reportaron diversas situaciones que ahora son materia de investigación. La Fiscalía General confirmó la captura de ocho personas por presuntos delitos relacionados con el proceso electoral y anunció la apertura de diez noticias criminales por posibles irregularidades detectadas durante las votaciones.

Le puede interesar: En video: así celebró Abelardo De La Espriella su triunfo en casa en Barranquilla

Uno de los casos que más llamó la atención involucra a la alcaldesa del municipio de El Paujil, en el departamento de Caquetá, Latia Sindy Castillo. La mandataria es objeto de una investigación preliminar por un presunto caso de constreñimiento al sufragante, una conducta que consiste en ejercer amenazas, presiones o influencias indebidas sobre los ciudadanos para orientar su voto.

Las autoridades también recibieron un elevado número de denuncias relacionadas con el desarrollo de las elecciones. Durante las primeras horas de la jornada, el Ministerio del Interior informó que había consolidado 446 reportes ciudadanos. De ese total, más de 400 correspondían a situaciones registradas dentro del territorio nacional, mientras que decenas de denuncias fueron enviadas por colombianos residentes en el exterior, especialmente desde países como Estados Unidos, España y Reino Unido.

Con el transcurso del día y el cierre de las mesas de votación, la cifra aumentó significativamente. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) Electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que el número total de denuncias ascendió a 660. Según el reporte oficial, 615 casos fueron reportados dentro de Colombia y 45 desde diferentes países donde también participaron ciudadanos habilitados para votar.

Entre las situaciones más denunciadas por los ciudadanos figuraron presuntos casos de constreñimiento al sufragante e intervención en política por parte de servidores públicos. Todas estas quejas serán evaluadas por las entidades competentes para determinar si existen méritos suficientes para avanzar en investigaciones formales o adoptar medidas dentro del proceso electoral.

Para leer: Desde un planchón en el río Magdalena, Abelardo De La Espriella dijo: “siempre han vivido de la teta del Estado”

Mientras avanza el escrutinio y el país se prepara para la segunda vuelta presidencial, las autoridades continúan revisando cada uno de los reportes recibidos, en una jornada que dejó como uno de sus hechos más sorprendentes la reaparición de decenas de ciudadanos que durante años figuraron en los registros oficiales como desaparecidos.