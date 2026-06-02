5 señales que da un hombre cuando ya no es feliz en su matrimonio: ¿Cómo saber si se acabó el amor?

Señales de que un hombre ya no es feliz en su matrimonio

El matrimonio atraviesa diferentes etapas y desafíos. Sin embargo, cuando la insatisfacción se vuelve constante, pueden aparecer ciertas conductas que reflejan un desgaste emocional profundo.

Puede leer: Críticas a influencer que modificó camiseta de la selección al estilo rococó; ¿ni De la Espriella se atrevió a tanto?

Aunque cada relación es distinta, existen señales que suelen indicar que una persona ya no se siente plenamente feliz dentro de su matrimonio.

Evita pasar tiempo con su pareja

Una de las señales más evidentes es el distanciamiento. Si un hombre comienza a buscar constantemente actividades que no incluyan a su esposa, prefiere quedarse más tiempo en el trabajo o encuentra excusas para estar fuera de casa, podría estar reflejando una desconexión emocional.

Cuando existe amor y bienestar en la relación, compartir tiempo juntos suele ser algo natural y deseado.

Lea también: Crudo Means Raw generó críticas de sus seguidores por apoyo a De la Espriella: su expareja reaccionó

En cambio, cuando la convivencia se percibe como una obligación o una fuente de estrés, la tendencia es buscar espacios para evitar el contacto.

La comunicación se vuelve fría o inexistente

La comunicación es uno de los pilares más importantes de cualquier matrimonio. Cuando un hombre deja de compartir sus pensamientos, emociones, preocupaciones o planes con su pareja, puede ser una señal de que el vínculo está perdiendo fuerza.

Las conversaciones se vuelven superficiales, limitadas a temas prácticos como gastos, hijos o tareas domésticas.

Además, puede mostrarse indiferente ante los problemas de la relación o evitar cualquier conversación relacionada con los sentimientos.

Ya no demuestra interés por resolver los conflictos

Las discusiones son normales en cualquier pareja. Lo preocupante ocurre cuando una de las partes deja de intentar solucionar los problemas.

Un hombre que ya no es feliz en su matrimonio puede mostrar apatía ante los desacuerdos y adoptar una actitud de resignación.

Puede leer: ¿La recuerda? Sondra Macollins reveló que interpretó la canción de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’

Frases como “haz lo que quieras”, “ya no importa” o “para qué discutir” suelen reflejar una pérdida de interés en mejorar la relación.

En muchos casos, la indiferencia puede ser una señal más alarmante que los propios conflictos, ya que indica un desgaste emocional significativo.

Ha disminuido el afecto físico y emocional

El cariño no se limita a la intimidad. Los abrazos, los besos, las palabras de apoyo y los pequeños gestos cotidianos también son formas importantes de conexión emocional.

Cuando un hombre deja de expresar afecto de manera constante, evita el contacto físico o parece emocionalmente distante, podría estar experimentando una desconexión con su pareja.

Le puede interesar: “Colombia votó como nunca”: Juliana Galvis rompió el silencio, defendió a Abelardo y sepultó rumores de fraude

Aunque el deseo y las demostraciones de cariño pueden variar con el tiempo, una ausencia prolongada suele ser una señal que merece atención.

Habla constantemente de una vida diferente

Otra señal frecuente es cuando comienza a imaginar o mencionar con frecuencia cómo sería su vida fuera del matrimonio.

Puede hablar sobre mudarse solo, recuperar su libertad, hacer planes individuales o recordar con nostalgia. Esto no significa necesariamente que exista una decisión de separación, pero sí puede indicar que se siente insatisfecho con su situación actual.

En otras noticias: Lincoln Palomeque lanzó pulla a las encuestas tras la primera vuelta presidencial: “Le fue mejor a mi encuesta”

Cuando los pensamientos sobre una vida alternativa se vuelven recurrentes, es importante analizar qué aspectos de la relación están generando ese sentimiento.