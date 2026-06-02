Críticas a influencer que modificó camiseta de la selección al estilo rococó; ¿ni De la Espriella se atrevió a tanto?

La camisa de la Selección Colombia es tema de conversación en los últimos días por temas más allá de lo deportivo, como el uso masivo de la campaña de Abelardo de la Espriella de esta prenda. A esto se le sumaron las críticas a una reconocida influecer por la manera en la que modificó la remera.

Emily León, conocida en redes como Emily Rococo, es una creadora de contenido colombiana especializada en moda vintage, estética rococó, arte, DIY y lifestyle creativo. Ha construido una audiencia amplia gracias a su estilo visual romántico inspirado en la moda histórica europea, combinando referencias artísticas, tutoriales, historias personales y contenido de moda con una identidad estética muy definida.

Su propuesta destaca por reinterpretar elementos clásicos y culturales para una audiencia joven interesada en la creatividad, el diseño y la expresión personal, consolidándose como una figura relevante dentro de los nichos de moda alternativa y contenido artístico en redes sociales. Características que le llevaron recientemente a sobrepasar los 1,5 millones de seguidores en TikTok.

Dayro Moreno vs Emily Rococo

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 🟢 >>> La Selección Colombia cumplió ante Costa Rica y alista maletas rumbo al Mundial

Justamente, ‘La Rococo’ empezó una serie de videos con los que promete ‘rocoquisar’ las camisetas del Mundial 2026, y empezó con la del onceno ‘tricolor’, a la cual le puso varios encajes color rosa, algo que no le gustó mucho a los más puristas del futbol.

“Hacerle esto a la camiseta de la Selección Colombia debería dar cárcel”, “Muy bonita la camiseta, pero dañó todo con las manga”, “Qué falta de respeto”, “Quedó recacorro”, “No me gustó, soy colombiana, pero no me gustaron las mangas”, y “Rosado y amarillo como que no. El diseño está muy lindo, pero la combinación no”, fueron algunas de las reacciones.

No se lo puede perder 🟢 📲 >>> “¿Hasta cuándo es la condena a Sebastián Villa?”: al Chicho Serna no le gustó que lo dejaran fuera de la Selección Colombia

Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

El debut de la Selección Colombia será ante Uzbekistán, selección que disputará su primera Copa del Mundo y que aparece como uno de los rivales novedosos del grupo. Ese partido está programado para el 17 de junio de 2026, en Ciudad de México, con hora de inicio prevista para las 9:00 p.m. en Colombia, según la programación divulgada por El País.

El segundo encuentro de la Tricolor será contra República Democrática del Congo, el 23 de junio, en Guadalajara, también con inicio previsto para las 9:00 p.m. en Colombia. Este compromiso puede ser clave para las aspiraciones de clasificación, teniendo en cuenta que en el nuevo formato del Mundial no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los mejores terceros.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal, en Miami, a las 6:30 p.m. hora colombiana. Ese duelo desde ya se perfila como el más llamativo para los hinchas por el peso del rival y por la cantidad de colombianos que podrían acompañar a la Selección en territorio estadounidense.