Lincoln Palomeque lanzó pulla a las encuestas tras la primera vuelta presidencial: “Le fue mejor a mi encuesta”

La primera vuelta presidencial no solo dejó una contienda definida para segunda vuelta, también abrió una conversación intensa sobre el papel que tuvieron las encuestas antes de las elecciones. Y en medio de ese debate, el actor Lincoln Palomeque decidió sumarse desde sus redes sociales con un comentario que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

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El reconocido actor colombiano, recordado por su participación en producciones como La Reina del Sur, Señora Acero y Café con aroma de mujer, compartió desde las historias de su cuenta oficial de Instagram una reacción frente al panorama electoral y al desempeño de las mediciones que circularon antes de la jornada.

Según la publicación compartida por el actor, Palomeque cuestionó el nivel de acierto de algunas encuestas y comparó esos resultados con una consulta que él mismo habría hecho en Instagram durante la primera vuelta. “Le fue mejor a mi encuesta de Instagram de la primera vuelta que las tantas que hicieron”, escribió junto a un pantallazo de los resultados oficiales confirmados por la Registraduría.

¿Qué dijo Lincoln Palomeque sobre las encuestas?

El comentario del actor llegó justo cuando las firmas encuestadoras quedaron en el centro de la conversación pública, luego de que varios análisis señalaran que las mediciones previas no lograron anticipar con precisión el desenlace de la primera vuelta.

Eso sí, las encuestas sí coincidieron en un punto clave, ningún candidato alcanzaría más del 50 % de los votos válidos, por lo que Colombia tendría que acudir a una segunda vuelta presidencial. De acuerdo con reportes sobre el preconteo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán esa nueva jornada electoral el próximo 21 de junio.

La pulla de Palomeque, más allá del tono jocoso, conectó con una molestia que varios usuarios han expresado en redes sociales, la distancia entre las proyecciones publicadas antes de los comicios y los resultados que terminaron marcando el mapa político.

El debate que abrió la primera vuelta

El caso también muestra cómo las elecciones se viven más allá de los escenarios estrictamente políticos. En esta ocasión, figuras del entretenimiento como Lincoln Palomeque entraron a la conversación desde sus plataformas digitales, donde los comentarios sobre encuestas, candidatos y resultados se mezclaron con memes, críticas y lecturas ciudadanas.

Por ahora, el país se prepara para una segunda vuelta presidencial que llegará en medio de un ambiente altamente polarizado y con varias preguntas abiertas sobre cómo se moverán los apoyos en las próximas semanas. Mientras tanto, en redes, la frase de Palomeque terminó resumiendo una sensación compartida por muchos: esta vez, las encuestas también quedaron bajo examen público.