Crudo Means Raw generó críticas de sus seguidores por apoyo a De la Espriella: su expareja reaccionó

El cantante y compositor colombiano Crudo Means Raw volvió a ubicarse en el centro de la conversación pública, esta vez por motivos políticos. El artista paisa, reconocido por canciones como La Mitad de Ti y por su propuesta que mezcla rap, soul y sonidos alternativos, compartió en sus redes sociales un video relacionado con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos que disputará la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella se ‘emberracó’ con DJ de su campaña por poner canción de Diomedes en pleno discurso

La publicación no pasó desapercibida. En cuestión de horas, usuarios en plataformas como X e Instagram cuestionaron al músico por respaldar públicamente al abogado y político, una figura que ha generado fuertes divisiones dentro de la opinión pública colombiana. Las críticas se multiplicaron entre seguidores y detractores del artista, quienes debatieron sobre la decisión de utilizar su alcance digital para promover contenidos relacionados con la campaña presidencial.

Sin embargo, la controversia no se limitó al ámbito político. En medio de la discusión, una expareja del cantante publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que lanzó fuertes acusaciones en su contra.

“Ojalá algún día tenga la fortaleza para hablar con verdad y pruebas de todo el daño que me hizo este hombre”, escribió inicialmente. En el mensaje también aseguró haber vivido años de “manipulación, humillación” y calificó a Fernando Boada, nombre real del artista, como “lo más narcisista que puede existir”.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular entre usuarios que ya estaban comentando el apoyo del músico al candidato presidencial.

No es la primera vez que Crudo genera debate por sus posiciones políticas

La reciente polémica se suma a una serie de controversias que han acompañado a Crudo Means Raw durante los últimos años debido a sus posturas frente a temas políticos y sociales.

El artista ha sido objeto de críticas por expresar opiniones que suelen alejarse de las posiciones predominantes dentro de ciertos sectores de la industria cultural y musical. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando manifestó públicamente su respaldo a Israel en medio del conflicto en Medio Oriente, una postura que generó cuestionamientos y llamados al boicot por parte de algunos usuarios en redes sociales.

En diferentes ocasiones, el cantante ha defendido su derecho a expresar opiniones políticas sin importar las reacciones que estas puedan generar, aunque sus intervenciones suelen provocar intensos debates entre seguidores y detractores.

¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Colombia?

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial, Colombia volverá a las urnas el próximo 21 de junio de 2026 para elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro, quienes obtuvieron las mayores votaciones en la jornada electoral del 31 de mayo. La elección definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante el periodo 2026-2030.

La segunda vuelta se realizará el domingo 21 de junio y enfrentará directamente a los dos candidatos más votados de la primera ronda.