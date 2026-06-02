¿La recuerda? Sondra Macollins reveló que interpretó la canción de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’

Sondra Macollins volvió a llamar la atención por un dato poco conocido de su trayectoria: su vínculo con la canción de Protagonistas de Nuestra Tele, uno de los formatos más recordados de la televisión colombiana.

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Durante una entrevista en Cablenoticias, se mencionó que Macollins participó con su voz en el cabezote de Protagonistas de Nuestra Tele, un detalle que sorprendió a varios televidentes por conectar su faceta pública actual con un pasado ligado al entretenimiento nacional. En su propia página, Macollins también ha presentado ese episodio como parte de una trayectoria que empezó en el arte antes de consolidarse en el derecho y la política.

La canción, asociada al universo del reality, se popularizó entre los seguidores del programa y todavía circula en plataformas de video. Protagonistas de Nuestra Tele fue uno de los realities más recordados de RCN Televisión y llegó a convertirse en un fenómeno de audiencia en Colombia.

Pero esa faceta artística es solo una parte de su historia pública. Años después, Sondra Macollins Garvin dio el salto a la arena electoral como candidata presidencial en Colombia, presentándose como una figura independiente y ajena a las estructuras tradicionales de poder.

¿Quién es Sondra Macollins, excandidata a la presidencia?

Macollins, conocida también como “la Abogada de Hierro”, ha basado buena parte de su perfil político en su trayectoria como abogada penalista. Medios como Pulzo la describen como una profesional con más de 30 años de experiencia en derecho penal, mientras que Infobae ha señalado que entre sus casos figuran nombres polémicos como Carlos Lehder y “Martín Sombra”, exintegrante de las Farc.

Su candidatura se oficializó con una puesta en escena poco convencional, llegó a la Registraduría vestida con traje rojo y máscara inspirada en La casa de papel, un gesto que buscó reforzar su imagen de campaña disruptiva. Según Infobae, inscribió su aspiración presidencial con más de 1,1 millones de firmas, presentándose como una voz ciudadana frente a las maquinarias políticas.

En el plano programático, Macollins ha intentado posicionar la tecnología como eje de su propuesta. En su sitio oficial afirma que “la tecnología es nuestra ideología” y ha promovido la idea de un Partido Digital Colombiano, además de un plan denominado Colombia 5.0. Su discurso combina críticas a la política tradicional con propuestas centradas en digitalización, seguridad, justicia, campo y salud.

Así, la figura de Sondra Macollins se mueve entre dos registros poco habituales en una candidatura presidencial, el recuerdo de una voz ligada a la televisión popular y la construcción de una marca política que se presenta como independiente, tecnológica y antisistema. Su caso mezcla espectáculo, derecho penal, activismo electoral y una apuesta por representar a los ciudadanos que se sienten por fuera del debate tradicional.