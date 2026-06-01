Abelardo de la Espriella se ‘emberracó’ con DJ de su campaña por poner canción de Diomedes en pleno discurso

Los colombianos decidieron en las urnas el pasado domingo 31 de mayo y definieron que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se veran las caras para la segunda vuelta de las presidenciales. Tras esta situación y en pleno discurso, ‘El Tigre’ regaño fuertemente a uno de sus colaboradores por poner una canción de Diomedes Díaz.

De acuerdo con el avance 30 de la Registraduría Nacional, con 121.868 de 122.020 mesas informadas, equivalentes al 99,87 %, De la Espriella registraba 10.346.212 votos, correspondientes al 43,73 %. Cepeda, candidato del Pacto Histórico, alcanzaba 9.680.548 votos, es decir, el 40,91 %.

Tomada de campaña Abelardo De La Espriella. Foto Abelardo de la Espriella celebró en Barranquilla su paso a segunda vuelta y lanzó mensaje contra Iván Cepeda.

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Luego de conocer su triunfo en la primera vuelta, el candidato montiaron se trepó a un planchón en pleno Malecón del Río en Barranquilla, en donde se dispusó a emitir un contundente discurso con el que dejó en claro que promete “vencer a Cepeda”. Algo que le puede resultar, debido a los apoyos que encontró tras ganar, dentro de ellos el de Álvaro Uribe y Paloma Valencia.

En medio de este discurso, el candidato le pegó un halón de orejas a su DJ por poner la canción ‘Que me coma el tigre’, del fallecido Diomedes Díaz; y le sugirió poner una de las canciones de la campaña.

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¿Cuánto cuesta el Ron Defensor de Abelardo de la Espriella?

Ante las grandes posibilidades de Abelardo de ponerse la banda cruzada, muchos de sus seguidores quisiesen celebrar su posible victoria con una botella del ron de su candidato el cual, según la página oficial puede conseguirse en dos presentaciones la ‘Ron Defensor Style’ de 12 años de 700 mililitros por $256.900; y la ‘Ron Defensor Premium Style’ de 18 años por $351.900.

Considerando que el Ron de 12 años tiene un costo de $256.900, con un solo salario mínimo mensual podrías adquirir exactamente 6 botellas, sobrándote $209.505 (casi para una séptima, pero te faltarían unos $47.000). Por otro lado, si le va a meter más presupuesto y quiere el de 18 años, cuyo valor es de $351.900, tu presupuesto te alcanzaría para comprar 4 botellas completas, quedándote un remanente de $343.305.

Esta es la millonada que cuestan las esculturas de Abelardo de la Espriella

‘Defensores de la Patria’, es el nombre de la agrupación que apoya fielmente a De la Espriella para que sea presidente mismos que lo ‘patrocinan’ comprando varias de las cosas que vende en su página oficial, dentro de ellas una serie de estatuillas que pueden conseguirse desde los $1′200.000 pesos, hasta los $4′000.000 de pesos. Son tres en específicos, ‘El rugido del tigre’, ‘El tigre de la patria’, y un caballo que lleva por nombre ‘El Patriota’.

Estas esculturas que pesan más de dos kilogramos están elaboradas de varios materiales, dentro de ellos poliéster y fibra de carbono; y están sostenidas en una base metálica. Como dato curioso, tienen pintados el tricolor patrio de arriba a abajo.