Rafael Santos revela las curiosas peticiones que Diomedes Díaz le hizo para su funeral

Cada 26 de mayo, las calles del Caribe y las estaciones de radio de toda Colombia se inundan con los acordes de la música que marcó a generaciones, conmemorando el natalicio del máximo exponente del folclor vallenato, Diomedes Díaz. Esta fecha, que el propio ‘Cacique de la Junta’ convirtió en un himno parrandero en su célebre canción, es sagrada para una fanaticada que año tras año se reúne para rendirle tributo al hombre que nació en La Junta, La Guajira.

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Todos los años se recuerdan historias del Cacique que conquistó a generaciones con su innato talento. En esta ocasión, fue su hijo mayor, Rafael Santos, quien decidió abrir el baúl de los recuerdos familiares durante su participación en el formato Historias con ritmo de Caracol Televisión. El cantante reveló las tres particulares promesas que le hizo a su padre poco antes de su fallecimiento, las cuales reflejan la peculiar personalidad y las profundas creencias del ídolo vallenato.

Siendo el hijo mayor, la mano derecha y el hombre de confianza del ‘Cacique’, Rafael Santos cargó con la responsabilidad de cumplir los últimos deseos de su padre en la mítica Plaza Alfonso López de Valledupar.

La primera petición demostró la inquebrantable conexión de Diomedes con los sectores más humildes de su fanaticada. El intérprete de Mi primera cana le exigió a su hijo que garantizara que los vendedores ambulantes de fritos pudieran trabajar sin restricciones durante el multitudinario velorio. Su deseo era que sus seguidores, muchos de los cuales viajaban desde rincones apartados del país, tuvieran comida disponible mientras lo despedían.

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El segundo requerimiento tuvo un carácter estrictamente estético y de protección física. Diomedes, previendo el desborde de pasión que causaría su último adiós, le pidió a Rafael Santos que el ataúd contara con una sección transparente. “Deseaba que no lo tocaran”, explicó el hijo mayor, detallando que su padre quería que la multitud pudiera verlo y contemplarlo por última vez, pero manteniendo una distancia que preservara la solemnidad del cuerpo ante la marea humana que se tomó la capital del Cesar.

La tercera y última revelación fue más espiritual, Diomedes Díaz le aseguró a su primogénito que, al día siguiente de iniciar el velorio, llegarían al lugar dos perros negros y que nadie debía ahuyentarlos. El ‘Cacique’ afirmaba con total convicción que esos animales no eran comunes y corrientes, sino “ángeles” protectores enviados especialmente para acompañarlo en su féretro y guiar su alma en la transición hacia el más allá.

¿Cuántos hijos tuvo Diomedes Díaz?

El legado de Diomedes Díaz no solo se mide en discos de oro y canciones inmortales, sino también en su numerosa y famosa descendencia. Oficialmente, el ‘Cacique de la Junta’ reconoció a 21 hijos, fruto de sus uniones con su gran amor Patricia Acosta —madre de Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y el fallecido Martín Elías—, además de sus relaciones con Betsy Liliana Chacón, Luz Consuelo Martínez y otras compañeras sentimentales.

Varios de los herederos del artista han decidido seguir sus pasos en la música, manteniendo viva la dinastía Díaz en los escenarios y convirtiendo el frondoso árbol genealógico del ídolo en una parte fundamental de la cultura popular colombiana.