Yeferson Cossio dejó atrás el ‘picoteo’ con Paloma y se unio a la ‘manada’ de De la Espriella

Yeferson Cossio volvió a meterse de frente en la conversación política del país, esta vez después de la primera vuelta presidencial que dejó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que se disputarán la Presidencia en segunda vuelta el próximo 21 de junio. El creador de contenido, que había expresado su respaldo a Paloma Valencia, dio a conocer que ahora apoyará al candidato de Defensores de la Patria.

La movida no pasó desapercibida, sobre todo porque Cossio ha sido uno de los influenciadores que más abiertamente ha hablado de sus posturas políticas en redes sociales. Sin rodeos, el paisa aseguró que su candidata inicial era Paloma, pero que, al no lograr el paso a la segunda vuelta, su respaldo ahora será para De la Espriella.

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Yeferson Cossio en sus redes (@yefersoncossio)

“Mi candidata era Paloma pero ella no pasó a la segunda vuelta. Yo siempre he sido muy transparente con mis intereses políticos y hace una semana ya había dejado en claro que si Paloma no pasaba a segunda vuelta me iba ‘firme con la Patria’”, dijo Cossio.

Yeferson Cossio confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella

En su declaración, Cossio también lanzó una crítica directa al sector político que representa Iván Cepeda y aseguró que, desde su visión, Colombia no debería repetir lo ocurrido en las elecciones anteriores.

“No podemos dejar que pase lo que pasó hace cuatro años y dejar llegar a este neocomunismo disfrazado. Hay que ponerse las pilas y en esta segunda vuelta vamos con el ‘tigre’”, agregó el creador de contenido.

Con esa frase, Cossio dejó claro que su apoyo será para Abelardo de la Espriella, quien ha usado el apelativo de “el tigre” dentro de su campaña y que llegó a la segunda vuelta después de liderar la votación en la primera ronda presidencial.

Así quedaron los resultados de la primera vuelta en Colombia

De acuerdo con reportes de medios internacionales sobre el preconteo con el 100 % de los votos escrutados, Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado con el 43,7 %, equivalente a cerca de 10,4 millones de votos. En segundo lugar quedó Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con el 40,9 %, cerca de 9,7 millones de votos.

Paloma Valencia, candidata a la que Cossio había respaldado, quedó por fuera de la segunda vuelta tras obtener alrededor del 6,9 % de los votos. Según el mismo reporte, Valencia anunció su apoyo a De la Espriella después de conocerse los resultados.

La segunda vuelta presidencial quedó programada para el 21 de junio, en una contienda que ya empezó a calentarse entre De la Espriella y Cepeda, con cruces por debates, señalamientos políticos y llamados a reconocer o revisar los resultados electorales.

Los influenciadores también entraron a la campaña

El pronunciamiento de Yeferson Cossio muestra cómo la campaña presidencial también se está jugando en redes sociales, donde los creadores de contenido tienen una audiencia gigantesca y pueden mover conversación más allá de los discursos tradicionales de plaza pública.

En este caso, Cossio no intentó mostrarse neutral. Al contrario, dejó claro que su respaldo cambió después de la derrota de Paloma Valencia y que, para la segunda vuelta, su voto político estará del lado de De la Espriella.

La discusión apenas comienza, porque con una segunda vuelta tan apretada, cada apoyo público puede generar conversación, críticas y aplausos. Y en el caso de Cossio, que suele prender redes con cada opinión, este nuevo espaldarazo al “tigre” seguramente no se quedará quieto.