Registrador le dijo públicamente al presidente Petro que puede tener “tranquilidad” sobre las elecciones

El presidente Gustavo Petro ha puesto en duda una y otra vez el proceso electoral en Colombia. A propósito de estas críticas, el registrador nacional, Hernán Penagos, se refirió a la seguridad del proceso electoral.

(Lea más noticias sobre las elecciones presidenciales: Presidente Gustavo Petro fue a votar y mostró abiertamente su tarjetón marcado).

“Aquí están dadas todas las garantías para que la ciudadanía vote libre, pero también para que el presidente tenga absoluta tranquilidad de los resultados. Las realidades materiales defienden la autoridad electoral”, aseguró el registrador en medio de unas declaraciones públicas en las que el presidente estaba presente.

Asimismo, le recordó a la ciudadanía que hace poco más de dos meses los colombianos salieron a votar en medio de las elecciones legislativas del 8 de marzo. Entre otras cosas, esas votaciones definieron que el partido mayoritario en el Senado sería el Pacto Histórico, partido político del primer mandatario.

“20 millones de personas participaron en una jornada destacada, juiciosa, seria, responsable, en la que no hay duda de los resultados obtenidos. 30 elecciones ha realzado la Registraduría en el último año y medio. Todas ellas impecables”, puntualizó Penagos.

Asimismo, les pidió a todas las instituciones del Estado que actúen con tranquilidad y que le envíen un mensaje de confianza a la ciudadanía.

Petro desató polémica por mostrar su voto

Quizás uno de los episodios más controvertidos de la jornada electoral se dio después de que el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de mostrar públicamente que votó por la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué, del Pacto Histórico. Como es tradicional, el primer mandatario ejercio su derecho al voto en la Plaza de Bolívar de Bogotá y acudió a las urnas acompañado de su hija menor, Antonella.

“He votado y publicado mi voto”, sostuvo el primer mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X.

La posición del primer mandatario desató una ola de críticas. “Un presidente tramposo, que se burla del orden constitucional y de las instituciones. En su vida ha combinado todas las formas de lucha: con el peligro que eso ha significado para la democracia. Él, quien tiene que ser el primer ciudadano en dar ejemplo en el cumplimiento de la ley, se la pasa por la galleta”, manifestó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.