Hija de Felipe Arias encendió las alarmas tras aparecer hospitalizada y con un sorpresivo mensaje

El reconocido y querido periodista de Noticias RCN, Felipe Arias, recordado por millones de colombianos por su icónica sección ‘CazaNoticias’ y su famosa frase “No se quede callado, denuncie”, vuelve a enfrentar un duro momento familiar que tiene a sus seguidores con algunas preocupaciones.

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Esta vez las miradas de preocupación se posaron sobre su hermosa hija, Sofía Arias, quien desde hace varios días se encuentra internada en un centro médico, encendiendo de inmediato todas las alarmas en el mundo del entretenimiento nacional.

Aunque hasta el momento la familia Arias ha preferido mantener un prudente hermetismo y se desconoce con exactitud cuál es la difícil situación de salud que atraviesa la joven creadora de contenido, una reciente y desgarradora publicación en sus redes sociales desató una oleada de solidaridad y cadenas de oración.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Sofía compartió una conmovedora fotografía desde la camilla del hospital, en la que se alcanza a ver una canalización en su brazo. La imagen estuvo acompañada de un sentido y alarmante mensaje de fe: “Virgencita mía, que acompaña en todo momento”, una frase que dejó en evidencia el complejo momento por el que pasa.

Para nadie es un secreto que la familia del presentador es sumamente unida y de una fe inquebrantable, especialmente después del milagro de vida que experimentó el propio Felipe al sobrevivir a un grave problema cardíaco en 2021. Por ahora, tanto el comunicador como su esposa, Viviana Montenegro, se han volcado por completo al cuidado de su hija, mientras los internautas no dejan de enviar mensajes de aliento esperando un pronto parte médico que traiga tranquilidad a su hogar.

Hija de Felipe Arias Sofía Arias - Hija de Felipe Arias

¿Quién es el novio de Sofía Arias?

Sofía, además de mostrar algunos de los mejores momentos que vive en los viajes, cenas y junto a su familia, quien tampoco pasa de largo es su pareja, Mateo Osorio, a quien habría conocido en la misma universidad donde adelanta su carrera profesional, pues el joven contaría con una edad similar a la de la hija de Felipe Arias.

Aunque se desconoce el tiempo que llevan juntos, lo cierto es que en sus diversas apariciones se han dejado ver más enamorados que nunca e incluso el joven tendría una buena relación con el novio de su hija, pues se siguen en Instagram y también habrían compartido algunos viajes.