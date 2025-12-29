Hija de Felipe Arias confirmó el fallecimiento de querido integrante de la familia, “mi estrella fugaz”

Uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia es precisamente Canal RCN, que lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos llevándoles la primera información por medio de Noticias RCN, así como también una amplia gama de producciones que buscan entretener a la audiencia y hacer seguir creciendo al canal.

Le puede gustar: “Gente estúpida e ignorante”: Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, pidió un alto ante preocupante situación en el país

Sofía, quien es la hija mayor del periodista de RCN con el paso de los años ha logrado destacarse a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activa compartiendo varios detalles de sus proyectos, pero también de su vida privada.

Hace pocos meses Sofía Arias, compartió un especial momento, tanto así que no aguantó las lágrimas de emoción, luego de que llegara un nuevo integrante a su familia, es decir, un canino, el cual se soñaba desde hace varios años, al igual que otros de sus hermanos.

“Hoy se me cumplió uno de los sueños más grandes que tenía desde hace mucho tiempo (...) Dios santo, es lo más lindo que he visto en mi vida, me muero de amor (...) Nuestra reacción cuando nos sorprendieron con Mango, el nuevo integrante de la familia. Lloro de amor “, fueron las declaraciones expuestas por parte de la hija de Felipe Arias, de Noticias RCN.

Sin embargo, tras meses de la llegada de Mango las malas noticias se dieron antes de fin de año, pues la hija de Felipe Arias confirmó el fallecimiento del canino luego de varios meses de estar compartiendo junto a él, Sofía se despidió del canino en medio de la tristeza y el dolor:

“Mango, mi estrellita fugaz, chiquito mío, nunca en la vida me imaginé que esta sería la última foto que tendríamos juntos. Yo llena de felicidad de por fin poder verte otra vez sin darme cuenta del dolor que ya llevabas en tu carita.

No me alcanzarán nunca las palabras para expresar el vacío y dolor que estoy sintiendo en mi corazón en este momento por toda la falta que ya me haces. Fuiste mi estrellita fugaz, llegaste a alegrar mi vida y a regalarme los mejores meses que he vivido. Teníamos el anhelo de verte crecer, escucharte ladrar, sacarte al parque por primera vez, correr contigo por toda la casa como tanto te gustaba...

Mi chiquito, fuiste un regalo de Dios para todos nosotros, y nos dueles en el alma. Nunca no esperamos que algo así te fuera a pasar con todo lo que te cuidamos. Pero quizás, Dios quería que vinieras a nuestra vida un instante, el tiempo justo para enseñarnos lo que es amar sin medida.

Esa última noche tuve el privilegio de sostenerte entre mis brazos, de cubrirte de besos y acariciarte hasta que te quedaras dormido. Tú no querías que te dejara de consentir, y te despertabas cada vez que dejaba de hacerlo. Nunca olvidaré nunca tus pequeños quejidos y tu carita cansada esas últimas horas que te tuve. Por eso me consuela saber que ahora descansas y que el dolor ya no te toca.

Te amo con todo mi corazón mi Mango. Fuiste mi vida entera en tan poco tiempo. Te llevaremos con nosotros en cada recuerdo, en cada latido, hasta el día en que nos volvamos a encontrar. Gracias por tanto mi angelito”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Sofía Arias, hija de Felipe Arias, de Noticias RCN.