“De las peleas más constantes”: Hija de Felipe Arias en medio de lágrimas destapó los ‘problemitas’ que enfrenta con sus padres

Felipe Arias es un periodista y empresario colombiano quien cuenta con una amplia experiencia en el canal RCN, donde se ha convertido en una de las principales caras del noticiero. Sin embargo, esta no ha sido su única pasión, pues hace algún tiempo decidió abrir su propio emprendimiento de calzado para hombre en la capital colombiana.

El famoso periodista no ha sido el único que ha logrado llamar la atención a través de sus redes sociales, pues desde hace varios meses su hija Sofía Arias, se ha llevado varios halagos por su belleza. Pero esto no ha sido lo único por lo que la joven ha logrado llamar la atención, ya que suele ser muy activa en plataformas digitales y en esta ocasión en medio de lágrimas reveló que se siente vivir con padres estrictos.

Cabe resaltar que fue tal la emoción que hasta Felipe terminó compartiendo el corto clip, dejando claro el amor que siente por su hija. Sofía aseguró inicialmente: “Este video va para todas las personas que creen que tienen papás estrictos controladores o muy sensibles”. Seguidamente, Arias indicó que era el momento para agradecer a quienes tenían padre así, pues no saben el amor que existe detrás, resaltando que ella en cierto momento fue una de las que se molestó con respecto al tema.

La joven reiteró que llegó a quejarse de sus padres en varias ocasiones, teniendo en cuenta que deseaba quedarse ya fuera en una fiesta, en una pijamada con sus hijas, irse de viaje, llamarla y pedirle su ubicación cada 20 minutos, entre otras situaciones. Las lágrimas por supuesto, se dieron debido al amor que siente por ellos por ser su prioridad siempre: “Es de las peleas más constantes que tenemos mi hermano y yo con mis papás y yo muchas veces envidiaba a quienes tenían papás flexibles”.

Asimismo, Sofía reiteró que en cierto momento de su vida deseo un mayor espacio por parte de sus padres en cuenta a tener que enviar su ubicación, las salidas nocturnas y otros planes que tenía en compañía de sus amigas más cercanas. Sin embargo, hace varias semanas su percepción frente a esta situación se transformó, pues logró darse cuenta de que sus papás han sido su principal protección sin importar la situación que se presente: “Mis papás no pueden dormir hasta que yo no llegue a la casa, sé que el día que yo me esté sintiendo mal a dos o tres horas les puede asegurar que por más dormido que esté mi papá se levanta y sale a buscarme”, resaltó la hija de Felipe Arias.

Por supuesto, las palabras por parte del periodista no se hicieron esperar resaltando que a pesar de ser un padre estricto siempre su principal misión ha sido cuidar y proteger a sus dos hijos: “Ay mi vida, oración, trasnocho y normas en la casa ya producen resultados”. Asimismo, Arias dejó claro que se siente muy orgulloso de su hija porque a medida que ha crecido ha podido percibir en ella, diversos valores y principios: “Cuidarlos e inculcarles ser honestos, correctos y tener un buen corazón es nuestra prioridad. No es un trabajo fácil, pero da todas las satisfacciones del mundo, realmente vale la pena”.