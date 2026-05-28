WestCol no se quedó callado y le hizo el desplante a una candidata presidencial, “Va en contra de mis principios”

Si hay un nombre que genera amores y odios en el ecosistema digital colombiano, ese es el de WestCol. El joven antioqueño se ha consolidado como el ‘streamer’ número uno del país y uno de los más importantes de habla hispana, logrando audiencias masivas que lo han puesto en el radar no solo del entretenimiento, sino también de la opinión pública nacional.

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Más allá de sus polémicas declaraciones, Luis Villa, su nombre de pila ha sabido construir un imperio digital basado en la autenticidad y una conexión directa con los jóvenes, reafirmando que su plataforma tiene un poder de convocatoria que incluso los sectores más tradicionales de la política han intentado capitalizar en tiempos electorales.

Precisamente, en medio de la efervescencia por las próximas votaciones, el creador de contenido encendió la controversia al anunciar la cancelación de una transmisión que tenía programada con la candidata presidencial Paloma Valencia. WestCol, quien planeaba una serie de encuentros con aspirantes como Abelardo de la Espriella y la mencionada senadora, decidió dar un paso al costado para blindar su reputación.

“Hace pocos días me salen unas noticias donde Paloma estaba haciendo campaña con personas con las que yo no me identifico para nada. Con personas que van en contra totalmente de los principios que yo tengo básicamente como creador de contenido”, sentenció el paisa, haciendo clara referencia a la reciente aparición de Yeferson Cossio en tarima junto a la candidata.

Villa fue enfático al diferenciar su trabajo de quienes promocionan negocios dudosos en redes sociales. “Yo he hablado mucha mierda, pero ustedes saben que algo que yo nunca he hecho en mi vida es robarle a una persona o promocionar algo que después termine en una estafa. Nada de eso”, aseguró, lanzando un dardo directo a los influenciadores vinculados con esquemas de inversión riesgosos.

“Son personas que presuntamente han hecho muchas cosas... pirámides, promoción de criptomonedas, métele cinco mil que te ganas cinco millones. Realmente son cosas con las que yo no estoy de acuerdo”, agregó.

Finalmente, el ‘streamer’ dejó claro que su decisión busca evitar que su audiencia lo meta en la misma “colada” que a otros colegas. “No quiero que me confundan. Estoy cuidando mucho más la imagen y mucho más hay que cuidarla con el tema de la política. El stream que iba a hacerse el jueves ya no se va a hacer”, concluyó, dejando la puerta abierta únicamente para posibles encuentros en segunda vuelta, bajo un análisis mucho más riguroso.