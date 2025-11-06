Hija de Felipe Arias, en medio de lágrimas, habló del nuevo integrante de su familia, “se me cumplió uno de los sueños”

Noticias RCN es uno de los principales informativos de Colombia, transmitido por el Canal RCN y con un alcance a nivel nacional e internacional a través de su señal. Cuenta con varias emisiones diarias, cubriendo noticias de última hora sobre política, orden público, economía y entretenimiento.

En medio de su amplio grupo de periodistas y presentadores se encuentra Felipe Arias, una de las figuras más conocidas del informativo, pues durante varios años ha hecho parte del mismo, alcanzando así una amplia visibilidad y por ende, el cariño de la gente.

Sin embargo, el periodista no ha sido el único que ha logrado destacarse, pues su hija, Sofía Arias, tampoco pasa de largo y ha logrado construir una comunidad en redes sociales, dándose a conocer como creadora de contenido y compartiendo así varios detalles de su vida y de su familia.

En medio de una de sus recientes apariciones, Sofía Arias, no aguantó las lágrimas de emoción, luego de que llegara un nuevo integrante a su familia, es decir, un canino, el cual se soñaba desde hace varios años, al igual que otros de sus hermanos.

“Hoy se me cumplió uno de los sueños más grandes que tenía desde hace mucho tiempo (...) Dios santo, es lo más lindo que he visto en mi vida, me muero de amor (...) Nuestra reacción cuando nos sorprendieron con Mango, el nuevo integrante de la familia. Lloro de amor “, fueron las declaraciones expuestas por parte de la hija de Felipe Arias, de Noticias RCN.

Cabe resaltar que en el mencionado video también estuvieron presentes, Felipe Arias, su esposa, Vivana Montenegro, evidenciando así que fueron los protagonistas de esta sorpresa para sus hijos, cumpliéndoles así el deseo que tenían de una mascota en su hogar.

¿Cuántos hijos tiene Felipe Arias, de Noticias RCN?

El reconocido periodista y presentador de Noticias RCN, Felipe Arias, tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Viviana Montenegro. Sus hijos se llaman Sofía Arias, quien es la mayor y se ha hecho conocida en redes sociales; Pablo Arias, su segundo hijo, quien actualmente se encuentra estudiando medicina; y un tercer hijo, Martín Arias, el menor. El periodista suele compartir en sus redes sociales el orgullo y el gran amor que siente por sus hijos, resaltando los valores de fe y firmeza que intenta inculcarles.