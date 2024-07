Este es el guapo novio de la hija de Felipe Arias de Noticias RCN; llevarían varios años juntos

Noticias RCN lleva 25 años informando a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia en diferentes lugares del país, lo que le ha permitido estar presente en los hogares colombianos en las mañanas, tardes y noches a partir de las diversas transmisiones con las que cuentan.

En medio de cada una de ellas, son varios los periodistas y presentadores que logran destacarse y ganarse el corazón de los televidentes, como lo es, precisamente, Felipe Arias, quien está presente sobre todo en las emisiones del medio día y de la noche junto a Inés María Zabaraín, esposa de Jorge Alfredo Vargas.

Debido a la amplia experiencia de Felipe Arias en la pantalla, no solo ha dado de que hablar en la televisión colombiana, sino también por medio de sus redes sociales, donde suele ser muy activo, al igual, que su hija, Sofía Arias, quien estaría sobre los 20 años de edad y además de adelantar una carrera profesional, también ha buscado darse a conocer como creadora de contenido, compartiendo videos en su cuenta de Instagram y su TikTok.

Sofía, además de mostrar algunos de los mejores que vive en los viajes, cenas y junto a su familia, quien tampoco pasa de largo es su pareja, Mateo Osorio, a quien habría conocido en la misma universidad donde adelanta su carrera profesional, pues el joven contaría con una edad similar a la de la hija de Felipe Arias.

Aunque se desconoce el tiempo que llevan juntos, lo cierto es que en sus diversas apariciones se han dejado ver más enamorados que nunca e incluso el joven tendría una buena relación con el novio de su hija, pues se siguen en Instagram y también habrían compartido algunos viajes.

¿Qué le pasó a la hija de Felipe Arias de Noticias RCN?

La hija de Felipe Arias, Sofía Arias, hace varios días compartió un video en su cuenta de TikTok, donde causó preocupación entre sus seguidores contando entre lágrimas lo que significa ser una mujer perfeccionista: “Soy una persona que siempre, siempre, siempre quiere hacer todo perfecto. Me exijo demasiado a mí misma e incluso a los demás para asegurarme de que todo salga como yo creo que es perfecto. Cuando yo me doy cuenta de que hay que se sale de mis manos y no puedo controlar, me da muchísima ansiedad y me estreso a un nivel demasiado, demasiado alto.