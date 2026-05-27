Ana María Trujillo no se guardó nada y le cantó la tabla a Paloma Valencia, “Qué dolor ver a una de las mejores...”

A solo días de que los colombianos salgamos a las urnas a definir el futuro del país en las urnas este 31 de mayo, la tensión política no da tregua y las redes sociales están que arden. El ambiente electoral está tan calificado que el mundo de la farándula nacional ya no se esconde para cantar sus votos o, como en este caso, para dejar en evidencia sus más profundas decepciones.

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La encargada de sacudir el avispero digital en las últimas horas fue la reconocida actriz cartagenera Ana María Trujillo, quien regresó pisando fuerte a las pantallas con la secuela de ‘Pedro el Escamoso’. Sin pelos en la lengua, la también periodista soltó un bombazo que dejó fríos a sus seguidores.

El contundente pronunciamiento de la actriz se dio como una reacción inmediata a un informe que analiza las proyecciones de Polymarket, la famosa plataforma de apuestas que tiene los ojos del país encima. Las cifras muestran un panorama verdaderamente desolador para una de las aspirantes presidenciales del Congreso, quien quedó prácticamente sepultada con un penoso 1,6% de probabilidad de llegar a la Casa de Nariño, una diferencia abismal frente al 72% que ostenta Abelardo de la Espriella y el 28% del senador Iván Cepeda.

Al ver el desplome y las polémicas movidas de la parlamentaria en la recta final de la campaña, Trujillo no aguantó las ganas de desahogarse: “Qué dolor ver a una de las mejores senadoras de la historia de Colombia en estas… todo lo que hizo durante años lo está borrando en días. Qué mal”, sentenció de manera contundente. El doloroso jalón de orejas de la estrella de la televisión encendió de inmediato el debate entre los internautas, dividiendo las opiniones entre quienes aplauden su sensatez y los que defienden a capa y espada a la congresista.

¿Quién es José Francisco Arata, el poderoso esposo de Ana María Trujillo?

Mientras la diva de la televisión nacional genera todo tipo de titulares por meterse de frente en la arena política, en su vida sentimental goza de un amor blindado y una estabilidad envidiable lejos de las fronteras colombianas. Desde hace más de una década, el corazón de la heroína de las telenovelas le pertenece al geólogo y magnate petrolero de origen venezolano José Francisco Arata.

Tras una espectacular boda frente al mar en República Dominicana en 2015, la pareja echó raíces permanentes en el Caribe. A pesar de llevarse 12 años de diferencia, han consolidado un matrimonio a prueba de balas y de escándalos mediáticos, siendo el refugio y el apoyo mutuo de la actriz en sus momentos más complejos.