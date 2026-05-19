Diego Trujillo confesó que se equivocó al votar por Petro y reveló quién es su próximo candidato

Diego Trujillo es uno de los actores, comediantes y arquitectos de profesión más respetados y polifacéticos de la televisión y el teatro en Colombia. Siendo recordado de forma inevitable por dar vida a personajes icónicos que se quedaron en la memoria del país, como el inolvidable ‘Iriarte’ en Los Reyes o su impecable participación en producciones de talla internacional como Metástasis. Trujillo representa al artista integral que ha sabido transicionar con éxito de las pantallas tradicionales al mundo del stand-up comedy y el teatro, donde con obras como 'Qué desgracia tan infinita’ demuestra una agudeza única para retratar con humor negro y sarcasmo las crisis de la mediana edad y la cotidianidad colombiana.

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Trujillo ha dado de que hablar en varias ocasiones al referirse a temas de la política colombiana, sin dejar de lado, las diferentes apariciones con las que cuenta junto a su hijo, Simón, quien decidió dedicarse a la música y que actualmente es blanco de apoyo, pero también de fuertes críticas. A pesar de ello, el reconocido actor recientemente estuvo haciendo parte de ‘Teleantioquia’ para referirse a las próximas elecciones presidenciales, revelando por quién será su voto y el cambio a lo largo de la carrera presidencial.

“Todo el mundo sabe que voté por Petro, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse (...) No voy a votar ni de peligro por Cepeda. Voy a votar por Paloma. Yo sé que Fajardo se va a sentir muy triste, porque yo iba a votar por él. Hice un video apoyando a Fajardo, pero han pasado los días y Fajardo va para abajo… Yo creo que se necesita de manera contundente evitar que Cepeda sea el próximo presidente“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Diego Trujillo, teniendo actualmente más que claro su voto y por ende, a quien desea ver siendo el próximo presidente de Colombia.

¿Quién es la exesposa de Diego Trujillo?

La exesposa de Diego Trujillo, y madre de su hijo Simón, es la reconocida actriz y presentadora colombiana Tatiana Rentería. Su figura representa no solo el talento y la sofisticación en la pantalla chica, sino también una de las historias de madurez más respetables del entretenimiento nacional. Recordada por su participación en producciones como ‘La costeña y el cachaco’ o ‘A corazón abierto’, Tatiana compartió con Trujillo un matrimonio de varios años y, tras su separación, ambos se convirtieron en el ejemplo perfecto de cómo llevar una relación post-divorcio sana, amistosa y enfocada en el bienestar de su hijo. De hecho, su complicidad ha sido tan fuerte que años después de su ruptura decidieron unirse en las tablas para protagonizar la comedia teatral ‘La terapia del amor’, demostrando que el respeto mutuo y el arte superan cualquier diferencia del pasado y consolidándola como una mujer impecable dentro y fuera de los escenarios.