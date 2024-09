Ana María Trujillo aseguró que las mujeres deben casarse con hombres exitosos, su pareja es 12 años mayor

Ana María Trujillo es una reconocida exreina de belleza y actriz colombiana, quien cuenta con una amplia carrera en la industria del entretenimiento, pues hizo parte de producciones como ‘La quiero a morir’ y ahora después de 13, la cartagenera de 54 años regresó a las pantallas con ‘Pedro el Escamoso’. Pero, uno de los temas que más ha dado de que hablar ha sido su relación y recientemente, Trujillo aseguró que las mujeres deben casarse con hombres exitosos, su pareja es 12 años mayor.

Y es que el regreso de Ana María terminó siendo toda una sorpresa para los televidentes, teniendo en cuenta que decidió radicarse en República Dominica, junto a sus hijos y su esposo, José Francisco Arata, quien es mayor 12 años y sin duda, ha sido blanco de diversas críticas debido a esta diferencia que para muchos termina siendo más que evidente en medio de sus publicaciones en redes sociales.

Recientemente, Ana María Trujillo fue entrevistada por el programa ‘Lo sé todo’, donde aseguró que ha aprendido a lidiar con las críticas y a restarle importante, pero uno de los detalles que dejó claro es saber con quién casarse haciendo referencia a los éxitos de su pareja: “Ay, no uno casarse con un pelabolas, no. Va a sonar feo, pero de verdad, hay mujeres que debemos pensar en casarnos, con personas… sabes, me entiendes con personas exitosas, que son personas que nos impulsan a ser mejores nosotras mismas, o sea a mí no me gustaría casarme con un man que me toque mantenerlo, sobre todo porque para mí el amor y la admiración están super ligados y yo no puedo admirar a una persona que me toque mantener. Entonces muy difícil amar a alguien que no admires (…)

Seguidamente, el periodista de ‘Lo sé todo’ indagó sobre si en este mismo contexto resulta complicado el que su pareja gane más que ella: “Todo se vale, sí (…) Si hay mujeres que ganen más que chévere, si hay hombres que ganen más también. Es que hoy en día le ponen mucha tiza a todo”. Finalmente, Ana María dejó claro que los comentarios malintencionados solo le producen lástima y tristeza, resaltando que le cuesta entender que le aporta a alguien decir algo malo de otra persona, “entonces quédate callado”, agregó la actriz de ‘Pedro el Escamoso’.

¿Quién es el esposo de Ana María Trujillo de ‘Pedro el Escamoso’?

El esposo de Ana María Trujillo es José Arata, un reconocido empresario, quien durante varios años estuvo como presidente de Pacific Rubiales, posteriormente se encaminó en nuevos negocios y precisamente su rol habría sido el motivo para radicarse en República Dominicana.

