A propósito de las elecciones 2026: recuerde al candidato presidencial que propuso convertir los ríos en aguardiente

En Colombia las campañas electorales suelen dejar frases, promesas y momentos que, con el tiempo, terminan convertidos en parte de la memoria política del país. Algunas propuestas se discuten durante semanas, otras pasan sin mayor ruido y unas pocas, por lo extrañas que parecen, logran sobrevivir durante décadas. Ese es el caso de Gabriel Antonio Goyeneche, un candidato presidencial que, aunque nunca estuvo cerca de llegar a la Casa de Nariño, quedó en la historia por una idea tan inesperada como inolvidable: convertir los ríos de Colombia en aguardiente agregándoles anís.

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A propósito del ambiente electoral que vuelve a mover conversaciones sobre aspirantes, promesas y discursos de campaña, vale la pena recordar a este personaje que El Tiempo describió como una figura singular de la política nacional. Goyeneche fue candidato presidencial en varias ocasiones entre 1958 y 1974, sin una gran maquinaria política detrás y con una forma de hacer campaña que hoy parece sacada de otro país: caminaba por Bogotá, hablaba con estudiantes y vendía panfletos con sus propuestas de gobierno.

¿Quién fue Gabriel Antonio Goyeneche?

Gabriel Antonio Goyeneche nació en Boyacá y se convirtió en una especie de personaje de culto dentro del folclor electoral colombiano. Se movía con frecuencia alrededor de la Universidad Nacional de Colombia, donde ganó cercanía con estudiantes que veían en su candidatura una forma de cuestionar el sistema político tradicional de la época.

Aunque muchas de sus ideas son recordadas hoy por su tono absurdo, Goyeneche las defendía con total seriedad. Para él, su candidatura no era un chiste, sino una aspiración política real. Sin embargo, su figura terminó funcionando también como una crítica involuntaria, o quizá muy consciente, frente a las promesas que suelen repetirse en campaña y que muchas veces quedan lejos de convertirse en realidad.

¿Qué proponía el candidato que quería volver aguardiente los ríos?

La propuesta de convertir los ríos en aguardiente no fue la única que lo hizo famoso. Entre sus iniciativas más recordadas también estuvo la idea de pavimentar el río Magdalena para transformarlo en una gran autopista nacional.

También planteó ponerle una marquesina gigante a Bogotá para protegerla de la lluvia, bombardear las nubes que se acercaran a la capital para controlar el clima, convertir la chicha en champaña y construir todas las carreteras “en bajada” para ahorrar gasolina.

¿Cuántos votos sacó Gabriel Goyeneche?

Sus resultados electorales fueron modestos, pero eso no le impidió volver a intentarlo. En 1958 obtuvo apenas 12 votos, a los que llamó con humor “sus doce apóstoles”. En 1962 consiguió 39 votos y su mejor momento llegó en 1966, cuando alcanzó 2.652 sufragios, de acuerdo con el recuento publicado por El Tiempo.

Después siguió apareciendo en el paisaje político hasta la década de los setenta. No ganó, no estuvo cerca de hacerlo y tampoco logró convertir sus propuestas en políticas públicas, pero consiguió algo que muchos candidatos con más votos no logran, quedarse en la memoria popular.