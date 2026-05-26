Es oficial: Comisión de Acusaciones abre investigación contra Petro por presunta participación en política

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política. La decisión surge tras múltiples denuncias por el supuesto incurrimiento del mandatario en esta conducta, y en medio de la polémica por recientes trinos en su cuenta de X haciendo referencia indirecta a dos candidatos.

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“Teniendo en cuenta las últimas declaraciones y publicaciones en las redes sociales del señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego relacionadas con la presunta participación en política frente a las próximas elecciones presidenciales, esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal (...) de iniciar investigación penal de oficio correspondiente por el delito de Intervención en Política (artículo 422 Código Penal)”, señala Gloria Arizabaleta, presidenta de esa comisión, en la carta enviada al secretario de la corporación donde le solicita que asigne un radicado a la investigación.

El mensaje de la discordia

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, afirmó el jefe de Estado en un mensaje, publicado el domingo 24 de mayo, que también acompañó con un video de la multitud asistente al cierre de campaña de Iván Cepeda. En su comentario se distingue, igualmente, una indirecta a Abelardo de la Espriella, quien se hace llamar “el tigre”, de quien habla como una amenaza.

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Ese mismo día, el jefe de Estado ya había insinuado su apoyo a Cepeda con otras dos publicaciones. En la primera, hablaba de que era la oportunidad de hacer real que Colombia tuviera un presidente filósofo, como lo es, sin que Petro lo dijera explicitamente, el candidato del Pacto Histórico, quien estudió Filosofía en la universidad San Clemente de Ohrid de Sofía, Bulgaria. Igualmente, celebró, como símbolo de “buenos tiempos y transformación”, que una persona llenara la Plaza de Bolívar, algo que hizo Cepeda en su cierre de campaña en Bogotá el viernes 22 de mayo.

Solicitud de la Procuraduría

Por su parte, la Procuraduría le solicitó a la Comisión de Acusaciones que le entregara “información relacionada con las quejas o denuncias radicadas ante esa Comisión contra el presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, por presunta indebida participación en política”. En ese sentido, el Ministerio Público pidió que, en un plazo de tres días, le hagan llegar un informe detallado con esos casos.