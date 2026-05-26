Hija de Rosa Elvira Cely sobre Abelardo de la Espriella: “me da asco ver cómo está usando mi historia”

La familia de Rosa Elvira Cely ha criticado al abogado por usar su caso durante la campaña electoral

Ante los fuertes cuestionamientos que ha recibido el candidato presidencial Abelardo de la Espriella por su trato a mujeres periodistas, uno de sus argumentos para defenderse fue la representación jurídica que asumió en el caso de Rosa Elvira Cely, una mujer asesinada en el Parque Nacional. Su historia fue de tal gravedad que impulsó la creación de la ley que lleva su nombre y que reconoce el feminicidio como un delito autónomo en Colombia.

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“Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”, aseguró De la Espriella en un trino publicado el pasado 12 de mayo.

Pues bien, poco después de estas afirmaciones la hermana de Rosa Elvira Cely, Adriana Cely, habló con el diario El País de España y recordó que la ley que lleva el nombre de su familiar no fue impulsada por De la Espriella. Además, aseguró que el abogado fue grosero con su mamá.

“Cuando ella, desde su dolor y conocimiento, daba su punto de vista, él la ninguneaba y la hacía sentir menos. Era irrespetuoso con ella, con la madre de la víctima”, contó Adriana.

¿Qué pasó con la indemnización para la familia de Rosa Elvira Cely?

Poco después, la hija de Rosa Elvira Cely, Juliana Cely, también se refirió a las declaraciones que ha dado el hoy candidato presidencial sobre su mamá.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la joven manifestó el malestar que siente por el uso que el abogado le ha dado al caso en la actual campaña presidencial. Además, hizo duros señalamientos sobre los cobros que habría hecho el abogado.

“No podemos tener de presidente a alguien que si bien condenó al feminicida de mi mamá, nunca lo hizo con buenas intenciones, sabía que el Estado tenía una responsabilidad y de allí se tomaría todo el dinero de honorarios dejándonos como familia y en especial hablo por mí con el 10 % de la reparación económica total (SIC)”, escribió la joven en una historia de Instagram.

También reiteró la versión de su tía, según la cual el abogado habría tratado mal a su abuela. Más aún, lo señaló de revictimizarla en medio del caso.

“Me da asco ver cómo está usando mi historia, la lucha feminista y un proyecto que impactó en la historia de Colombia y de las mujeres para limpiar su imagen en plena campaña”, concluyó la joven en su publicación.

Frente a estos señalamientos, el candidato presidencial aún no se ha pronunciado. No obstante, las revelaciones ya han empezado a causar revuelo en la opinión pública.

Frente al asunto de la indemnización, la periodista María Jimena Duzán advirtió que la versión del abogado es otra. “Él ha dicho que decidió asumir este caso, pro-bono, es decir, sin cobrar sus costosos honorarios. Por eso resulta contradictorio que la familia de Rosa Elvira Cely afirme que solo les dio el 10% de la indemnización que obtuvieron del estado. Lo que sí queda muy claro es que él, no tuvo nada que ver con la ley que lleva su nombre. Esa fue una dura batalla que dieron varios grupos de feministas”, anotó Duzán.