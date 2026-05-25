Conozca a la exesposa de Sergio Fajardo que le lanzó duras críticas en redes: “no sabe de verdad, justicia y reparación”

La campaña presidencial de Sergio Fajardo volvió a poner bajo la lupa no solo sus propuestas políticas, sino también algunos detalles de su vida personal.

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La curiosidad surgió en medio de la conversación electoral y por la presencia pública de María Ángela Holguín, actual pareja de Fajardo y jefa de campaña del candidato. Pero muchos trajeron a la memoria a Ana Lucrecia Ramírez-Restrepo, quien hace parte de una etapa anterior de su vida personal.

Ana Lucrecia Ramírez-Restrepo es psiquiatra y escritora. Estuvo casada con Sergio Fajardo desde 2001 hasta su separación en 2019, año en el que el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia inició una nueva etapa personal.

¿Quién es Ana Lucrecia Ramírez-Restrepo?

Ana Lucrecia Ramírez-Restrepo es una profesional vinculada al campo de la psiquiatría y la escritura. Aunque no tiene el mismo nivel de exposición mediática permanente que Fajardo o que María Ángela Holguín, su nombre volvió a despertar interés por las búsquedas relacionadas con la vida personal del candidato presidencial.

Ramírez-Restrepo también fue recordada por una frase crítica que habría publicado en redes sociales tras su separación de Fajardo. La psiquiatra se refirió al discurso del candidato sobre pasar la página y cuestionó esa postura desde una lectura personal.

“Me consta que él no sabe de verdad, justicia y reparación. Por eso dice tan campante que pasemos la página. Es que de verdad no entiende. Ha conseguido que tantas veces en su vida privada pasen la página, que está convencido de que en el mundo público también le van a hacer caso”, habría asegurado Lucrecia Ramírez-Restrepo, según el contenido citado.

¿Quién es la actual pareja de Sergio Fajardo?

María Ángela Holguín es politóloga y diplomática. Su nombre tiene peso propio en la política colombiana por su paso por la Cancillería y por su experiencia en relaciones internacionales. Durante la campaña presidencial de Fajardo, su presencia ha generado interés porque no se limita al acompañamiento personal: también se le reconoce como una voz cercana en temas de política exterior.

Holguín ha tenido una participación más activa en esta campaña, aportando desde su experiencia diplomática. Por eso, aunque parte de la conversación pública la ubica como pareja del candidato, su papel también tiene una lectura política.