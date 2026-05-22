Paloma Valencia invita a a tomarse un café a Sergio Fajardo de cara a la primera vuelta presidencial

Paloma Valencia le pide a Sergio Fajardo que se tomen un café

La candidata presidencial Paloma Valencia lanzó un llamado público a Sergio Fajardo para reunirse y conversar sobre una posible unidad política de cara a la primera vuelta presidencial de próximo domingo, 31 de mayo de 2026.

La invitación ocurrió luego de conocerse los resultados de la más reciente encuesta de Invamer, en la que, según cifras citadas por Blu Radio, Iván Cepeda lidera la intención de voto con 44,6 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 31,6 %, mientras que Paloma Valencia registra 14 %. Sergio Fajardo aparece con cerca del 2,4 %.

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Paloma Valencia le hace un llamado a Sergio Fajardo a una semana de la primera vuelta

Tras un recorrido por Corabastos, en Bogotá, Valencia publicó un video en su cuenta de X en el que, mientras sostenía una taza de té, reflexionó sobre la situación del país y envió un mensaje directo al exgobernador antioqueño.

“Con tanto problema que tiene este país, que hay gente que vale tanto, que le ha aportado tanto a este país como Sergio Fajardo, inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted”, expresó la candidata.

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En el mensaje, Paloma Valencia insistió en la necesidad de construir acuerdos y unir sectores políticos alrededor de una propuesta común.

“Es el momento donde hay que pensar en el país y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad. Doctor Sergio, acepteme un café”, agregó.

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La invitación ha sido interpretada como un intento por acercarse a sectores de centro y sumar respaldos en medio del panorama electoral que empieza a definirse para la primera vuelta presidencial.