Fajardo le aceptó el café a Paloma Valencia pero le cambió las condiciones: “Que todo Colombia nos pueda escuchar”

Después de un llamado de la candidata del Centro Democrático a días de las elecciones, el exgobernador de Antioquia y candidato presidencial, Sergio Fajardo, aceptó formalmente la invitación a dialogar que le extendió Paloma Valencia. Sin embargo, el exmandatario modificó de cierta manera los términos del encuentro al exigir que el debate no ocurra bajo reserva, sino de cara a la opinión pública nacional en la costa caribeña.

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La respuesta de Fajardo se produjo luego de un sorpresivo mensaje en video de la congresista opositora, emitido desde la plaza de mercado de Corabastos en Bogotá, donde planteó la urgencia de buscar puntos de convergencia institucional para superar la crisis del sector productivo y rural.

Fecha, hora y lugar fijados en Barranquilla

Lejos de eludir el acercamiento, el líder de la propuesta denominada “cambio serio y seguro” capitalizó la coincidencia geográfica de ambos líderes en la capital del Atlántico para concretar la cita de manera inmediata, eliminando la posibilidad de un acuerdo privado entre bambalinas.

“Recibí una invitación de Paloma Valencia a tomar café. Y le estoy diciendo Sí, tomémonos un café, tomémoslo mañana aquí en Barranquilla, las 08:00 en el Hotel El Prado y que sea una conversación pública que todo Colombia nos pueda escuchar. Yo le pondré atención a sus argumentos y le voy a explicar por qué. Lo que necesita Colombia es un cambio serio y seguro por fuera de la polarización asociada con los nombres de Petro y Uribe. Estoy listo”, manifestó Fajardo de forma categórica.

Con este planteamiento, el exalcalde de Medellín busca marcar una distancia estratégica de las estructuras tradicionales del espectro político, posicionando su plataforma como una alternativa frente a las corrientes del Pacto Histórico y las bases tradicionales del uribismo, colectividad a la que pertenece Valencia.

El origen de la aproximación desde Corabastos

La coyuntura inició con una declaración de la senadora Valencia, quien aprovechó un recorrido por la principal central de abastos del país para apelar a la trayectoria de Fajardo como un elemento necesario en la construcción de una eventual plataforma de unidad nacional.

En su argumentación, la legisladora vinculó la crisis vial y el abandono de los productores campesinos de regiones como Tolima, Cundinamarca y Boyacá con la necesidad de integrar liderazgos de distintas tendencias ideológicas.

“Hay gente que vale tanto que le ha aportado tanto a este país como Sergio Fajardo. Qué inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio tomarme un café con usted porque es el momento donde hay que pensar en el país y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad. Doctor Sergio, acépteme un café”, había expresado la senadora del Centro Democrático en su llamado inicial.

El encuentro público en el Hotel El Prado de Barranquilla abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de las alianzas multipartidistas en Colombia, en un contexto de profunda fragmentación sectorial donde el centro y la derecha exploran la viabilidad de un diálogo directo.