Ella es la esposa del candidato presidencial Sergio Fajardo: cumplió un importante rol en el gobierno de Uribe y Santos

A medida que la carrera por la Casa de Nariño toma fuerza, las miradas de la opinión pública no solo se posan sobre los aspirantes presidenciales, sino también sobre las figuras que componen su entorno más cercano. En el caso del candidato Sergio Fajardo, su mayor respaldo en este camino es una mujer cuya trayectoria por la alta política y la diplomacia colombiana es ampliamente respetada: la excanciller María Ángela Holguín.

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Holguín, quien durante años mantuvo un perfil enfocado netamente en sus ejecutorias de Estado, sorprendió recientemente al abrir su corazón en el espacio digital 'Geniales y Mayores’, conducido por la reconocida periodista Vanessa de la Torre. En una conversación íntima, la diplomática no solo recordó los hitos de su carrera, sino que reveló aspectos inéditos de su vida en pareja junto al exgobernador de Antioquia, una relación que comenzó a tejerse en el año 2019.

¿Quién es María Ángela Holguín?

Para entender el peso de María Ángela Holguín en la esfera nacional, basta con mirar su hoja de vida. Su nombre está ligado a momentos cruciales de la historia reciente de Colombia. Durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, se desempeñó con éxito como Embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas (ONU) y en Venezuela, manejando hilos delicados en épocas de alta tensión regional.

Posteriormente, su liderazgo se consolidó de manera definitiva en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde asumió el cargo de Ministra de Relaciones Exteriores durante sus ocho años de mandato (2010-2018). Holguín se convirtió en la pieza angular de la estrategia internacional del país y en una de las funcionarias más influyentes de esa administración, liderando la diplomacia colombiana en medio de los diálogos de paz de La Habana.

El amor en tiempos de política: Así inició su historia con Fajardo

En su entrevista con Vanessa de la Torre, Holguín relató con total naturalidad cómo el destino la unió a Sergio Fajardo en 2019. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue la forma en la que describió este vínculo, marcando una clara diferencia con los amores del pasado gracias a la madurez que ambos comparten.

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“Es un amor de acompañarse, ser solidario, aportar, interesarse por el otro. Como que, a ver, uno está súper enamorado pero uno tampoco está encima del otro. Cada uno mira cómo se va defendiendo en el transcurso; a mí me parece que esto es más de acompañarse”, confesó la excanciller, dejando ver que la independencia y el respeto mutuo son los pilares de su hogar.

Asimismo, Holguín aprovechó para derribar la imagen rígida o seria que muchos sectores de la opinión pública tienen sobre el candidato presidencial, revelando su faceta más íntima y desconocida. “La gente no se imagina el Fajardo que es muy chistoso, yo digo lástima que la gente no conoce esta parte, eso es muy sabroso. Compartimos ese amor por Villa de Leyva... bien, bien, mucha compañía y apoyo”, concluyó con una sonrisa.