Paloma Valencia aprovechó ‘sablazo’ de Diego Trujillo a Petro y Cepeda para hacer campaña sin gastar un solo peso

El actor Diego Trujillo es una de las figuras más reconocidas en Colombia, entre otras cosas por su participación en destacadas novelas como ‘Los Reyes’ y ‘Metástasis’. Justamente Trujillo es nuevamente centro de conversación por revelar que votará por Paloma Valencia, candidata que le agradeció con un emotivo mensaje.

El bogotano concedió recientemente una entrevista al programa ‘Tener la razón no es suficiente’ de Teleantioquia, dirigido por Eva Rey, en el que, entre otras cosas, se desató al revelar que se arrepiente de haber votado por Gustavo Petro para la Presidencia.

“Todo el mundo sabe que voté por Petro, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse (...)No voy a votar ni de peligro por Cepeda. Voy a votar por Paloma. Yo sé que Fajardo se va a sentir muy triste, porque yo iba a votar por él. Hice un video apoyando a Fajardo, pero han pasado los días y Fajardo va para abajo… Yo creo que se necesita de manera contundente evitar que Cepeda sea el próximo presidente“, expresó.

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Diego Trujillo Captura de pantalla redes sociales de Diego Trujillo

En medio de la conversación, el artista bogotano también dio a conocer sus intenciones de votar por Paloma Valencia, asegurando también que no quiere que Iván Cepeda sea el heredero de Petro en Casa de Nariño.

“No voy a votar ni de peligro por Cepeda, yo voy a votar por Paloma. Yo sé que Fajardo se va a sentir muy triste, porque yo hice un video en el que dije que iba a votar por él. Han pasado los días y Fajardo cada vez va para abajo. Yo creo que se necesita de manera contundente evitar que Cepeda sea el próximo presidente”, fueron las palabras de Trujillo en el programa.

Como era de esperarse, Paloma no desaprovechó el ‘papayazo’ e hizo uso de su perfil de ‘X’ para agradecerle a Trujillo, y lo hizo mediante un emotivo mensaje que despertó gran conversación.

“Estimado Diego, gracias por tu apoyo y por entender el momento que vive Colombia. Respeto lo que representa el profesor Fajardo y trabajaré incansablemente por estar a la altura de la confianza de todos los colombianos”, expresó Paloma.

“La derechita cobarde y su patológica necesidad de agradar siempre a los zurdos“, ”Los mismos que pidieron votar por Petro piden votar por Paloma. La evidencia empírica nos dice que no son el oráculo de la sabiduría“, ”Bueno, él defendió a Petro en las elecciones pasadas e hizo comerciales a favor de él. Así que no tiene moral para hablar mal de Abelardo", “Si ese tipo fuera político, también se uniría a su campaña igual que el resto de lagartones que ahora tiene.” y “El zurdo petrista y actor de pacotilla Diego Trujillo apoya a Paloma, jajajaja, ¿qué más podían pedir?, falta doctor Krapula, Adriana Lucía y demás”, fueron algunas de las reacciones.

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