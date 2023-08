“Me trataron muy mal” Marilyn Patiño reveló los motivos de su renuncia a la exitosa novela ‘Los Reyes’

Marilyn Patiño se ha destacado en Colombia, Estados Unidos y Latinoamérica como una de las actrices colombianas más reconocidas de la actualidad. Hoy por hoy, gracias a su versatilidad y continua preparación, no solamente se destaca en la actuación sino también en el mundo de la música.

Ahora bien, la exitosa novela ‘Los Reyes’ se creó en argentina y gracias a su éxito en el país gaucho se adaptó en Colombia, logrando alcanzar niveles de audiencia en la televisión nacional nunca antes visto. La novela reflejó muchas de las actitudes que se ven a diario entre la población colombiana de todas las clases sociales, generando una conexión directa con aquellos que se sentían identificados con los pintorescos personajes, quienes noche tras noche mantuvieron a los televidentes pegados de sus televisores entre 2005 y 2006.

Así mismo, los actores que lograron consolidarse por sus magnificas interpretaciones fueron Enrique Carriazo, Geraldine Zivic, Julián Román, Daniel Arenas, Cony Camelo, Diego Trujillo, Endry Cardeño, Yaneth Waldman, entre muchos otros que hicieron parte de esta producción, que incluso se ha vuelto a retransmitir generando la misma euforia como cuando se emitió por primera vez.

Sin embargo, detrás de esta producción hay historias no muy gratas por parte de algunos de sus participantes y muestra de ello es el relato de una de sus actrices. Se trata de la caleña Marilyn Patiño, quién en una reciente entrevista realizada en el programa ‘La Sala de Laura Acuña’, confesó las difíciles situaciones que vivió en el rodaje a causa del asistente de producción y un coordinador que se encargaron de hacerle la vida imposible, por lo que a ella no le quedó de otra que poner su salud mental por encima de todo y dejar la producción.

“Yo una vez llegué a hacer un personaje en Los Reyes, el personaje no era tan destacado, era un personaje que iba de principio a fin (...) y de vez en cuando sí iba a tener apariciones importantes con una historia importante. Incluso, una gran actriz entró a reemplazarme, porque yo renuncié al personaje, pero precisamente fue por los tratos”, declaró Patiño.

“Me empecé a sentir agredida y renuncié al personaje. Era un trato muy déspota, displicente. Entonces un día me paré y les dije a todos: ‘Si ustedes tratan a los extras como me tratan a mí, creo que nunca voy a ser extra. Es más, ni deseo ser actriz ya, porque tienen un trato, con los demás inhumano y ojalá algún día esto cambie porque ustedes creen que los únicos que merecen buen trato son los protagonistas y déjenme decirles que los protagonistas, sin nosotros, no son nadie y yo ahorita me voy, búsquense otro personaje para esto, porque yo ya me voy’”, añadió Patiño.