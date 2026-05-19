Movida política: Partido MIRA se adhiere a la campaña presidencial de Paloma Valencia

A días de la primera vuelta presidencial programada para el próximo domingo 31 de mayo, el mapa electoral sumó una nueva movida estratégica. El Partido MIRA oficializó este martes, mediante un comunicado y un acto público, su adhesión a la campaña de la candidata Paloma Valencia.

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La alianza política le garantiza a la aspirante el acceso a una estructura disciplinada de votantes conservadores, tanto en Colombia como en el exterior. Además, la colectividad destacó en su anuncio que aportará su red de testigos electorales, una herramienta logística determinante para la vigilancia de las mesas durante la jornada de escrutinio.

Los argumentos de la bancada para oficializar la alianza

Para sustentar este movimiento político, las directivas del partido expusieron coincidencias programáticas enfocadas en la seguridad ciudadana, la salud, la defensa de la familia y la preservación de las instituciones. Según el documento emitido, la decisión responde a una agenda histórica de la organización orientada a impulsar la participación de las mujeres en el poder ejecutivo.

Durante la oficialización, los voceros de MIRA recordaron su gestión legislativa previa en iniciativas como la ley de igualdad salarial, la prevención de violencia contra la mujer y la Ley Natalia Ponce. “Hoy desde el partido político MIRA queremos hacer un anuncio muy importante y es que nos adherimos a la campaña de la candidata Paloma Valencia (...). Como partido siempre hemos tenido el apoyo para que las mujeres participemos, seamos electas para defender a las mujeres en cada rincón de Colombia”, señalaron.

La directriz entregada a la militancia es respaldar a esta fórmula presidencial priorizando “un voto con serenidad”, que se aleje de las confrontaciones ideológicas y mantenga el respeto por la separación de poderes.

La respuesta estratégica ante el electorado

Al aceptar el aval, Valencia estructuró su intervención pública hacia la captación del voto femenino, utilizando su candidatura como eje narrativo para hablar de la representación de género en la política tradicional. La aspirante enmarcó la adhesión del partido como un bloque necesario para llegar a la Casa de Nariño.

“Llevamos desde la primera candidatura 52 años diciéndole a las mujeres: ‘No, no eres tú’. Y hoy estamos muy cerca de cambiar la historia y la historia no solamente se cambia para el país, se cambia para todas las niñas de Colombia”, expuso frente a los militantes.

En un llamado directo para consolidar el respaldo de las bases de MIRA, la candidata alineó su discurso con los valores de la colectividad cristiana. “Las mujeres hoy tenemos una oportunidad única de romper un techo de cristal (...). Aquí tendrán siempre una mujer de familia, de convicciones y de fe, de manos limpias, de ética intachable para servirle a este país”, concluyó Valencia, definiendo el tono político de su acuerdo de cara a las votaciones.

Aunque la retórica apunta a la representación femenina en la Casa de Nariño, el movimiento político se mantiene distante de las banderas del feminismo o de los colectivos contemporáneos de empoderamiento, ya que la agenda de la candidata no se articulan con los movimientos de género tradicionales, como varios sectores la han señalado. Este llamado al electorado femenino se estructura estrictamente desde una plataforma conservadora.

En esta coalición, la figura de la mujer en el poder se reivindica a través de la defensa de la familia, las convicciones religiosas y los valores institucionales, separándose de las posturas progresistas que en otros sectores políticos acompañan el discurso de equidad política en el país.