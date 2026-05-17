“Esa urna de cristal que usan los cobardes”: Valencia se fue con toda contra De la Espriella por sus medidas de seguridad

El sábado 17 de mayo, en medio de un acto de campaña en el municipio de El Socorro, Santander, la candidata Paloma Valencia lanzó un duro mensaje contra su contrincante de similar orilla política, Abelardo de la Espriella, por las medidas de seguridad que tiene en sus eventos.

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El candidato ha reportado, en las últimas semanas, varias presuntas amenazas a su seguridad y afrentas contra su campaña, como el reciente asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de su campaña en el Meta. Desde hace meces, aparece en sus eventos políticos con un chaleco antibalas y hablando tras una urna de cristal, como recordatorio constante para sus seguidores sobre los riesgos que enfrentaría.

Sin embargo, la también senadora del Centro Democrático arremetió contra De la Espriella por estas medidas afirmando que ella decide no tomarlas. “Yo no necesito ni chaleco antibalas, ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”, declaró la candidata, usando un marcado acento paisa, mientras enviaba un mensaje contra los diferentes grupos armados ilegales que operan en Santander.

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De la Espriella también estuvo en Santander

Coincidencialmente, el abogado barranquillero también estuvo en Santander ese mismo día, llevando a cabo un acto de campaña en la ciudad de Bucaramanga. Durante su intervención, hizo énfasis en las medidas de seguridad que ha tomado últimamente: “Me dijeron que teníamos que suspender la gira por las amenazas que pesan sobre mí, pero vine a Bucaramanga así fuera metido en esta pecera, porque al pueblo santandereano no lo dejo esperando”.