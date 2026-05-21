“Abelardo les va a quitar esa mari...”: Piter Albeiro estalló por ataque a sede de Paloma Valencia

Piter Albeiro es uno de los comediantes más brillantes y versátiles de la escena del entretenimiento en Colombia. El santandereano, que inicialmente se consagró en el corazón de los hogares nacionales al imponer un récord con más horas seguidas contando chistes, supo transformar su arrollador carisma en un imperio multifacético. Tras coronarse como el primer ganador del formato de ‘MasterChef Celebrity’, demostró una audacia única para los negocios, radicándose en los Estados Unidos donde hoy triunfa como un próspero empresario en el sector turístico y de renta de autos.

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Si bien, desde hace un tiempo se encuentra radicado en Estados Unidos, lo cierto es que las situaciones que pasan en Colombia le interesan bastante y aún más teniendo en cuenta que en próximas semanas se llevarán a cabo las próximas elecciones presidenciales.

Ante este panorama Piter Albeiro ha dejado claro su apoyo a Abelardo de la Espriella saliendo en su defensa y apoyo en varias ocasiones, tanto así que recientemente no fue la excepción, luego de que se compartiera un video en el que varios encapuchados vandalizaron y hasta rompieron los vidrios de la sede de campaña de Paloma Valencia en la Carrera 7 con 53 en Bogotá.

Como era de esperarse varios usuarios mostraron su indignación por esta situación a pocos días de las elecciones y una de las declaraciones que no pasaron de largo fueron las de Piter Albeiro, quien aseguró: “Eso es terrorismo y Abelardo les va a quitar esa maricada de estar metiéndose con la propiedad privada“.

Cabe resaltar que no es la primera vez en que Piter demuestra su descontento frente a las situaciones que ocurren en el país, especialmente cuando de movilizaciones y vandalismo se trata.

¿Quién es la esposa de Piter Albeiro?

La pareja de Piter Albeiro es Isabel Brazón, una comunicadora social venezolana, que al parecer había decidió radicarse en Miami con el fin de emprender nuevos rumbos y seguir adelante con cada uno de sus proyectos.

Además, Brazón ha logrado destacarse en la esfera del entretenimiento estadounidense, teniendo así la oportunidad de compartir con algunas figuras en diversos eventos. Sin dejar de lado que también haría parte de las empresas que Piter Albeiro debido a su experiencia y conocimientos. Actualmente la pareja está radicada en Estados Unidos, luego de tener un hijo juntos.