‘Capuchos’ vandalizaron sede de campaña de Paloma Valencia en Bogotá; había varias personas adentro

En la tarde de este jueves 21 de mayo se presentó un hecho que está causando gran indignación y que, coincidencialmente, pasa a pocos días de lo que será la primera vuelta de las presidenciales: la vandalización de la sede de campaña de Paloma Valencia.

El edificio que queda ubicado en la calle 53 con carrera séptima fue atacado por un grupo de encapuchados que, con objetos contundentes, rompieron los vidrios y quitaron el material publicitario en el que resaltan las imágenes de Paloma Valencia y su fórmula, Juan Daniela Oviedo; además de grafitear la fachada de la casona en donde está ubicada la sede.

En las imágenes se observa que algunos funcionarios del distrito que acompañaban una protesta no pudieron evitar estos desmanes que también afectaron varios locales comerciales y bancos.

Una de las primeras figuras políticas en reaccionar fue el exprecandidato Enrique Peñalosa, quien compartió un video desde el interior del recinto, con el que dejó en evidencia a algunos de los implicados, imágenes complementadas por una contundente declaración:

“Vandalizando la sede de Paloma y Oviedo en Bogotá. ¿Qué distinto se puede esperar? Malos para estudiar o trabajar, su especialidad es odiar y agredir”, expresó en exalcalde de la capital colombiana.

Juan Manuel Galán también salió a hablar sobre lo sucedido, con un comunicado en el que expresó su férreo apoyo a Paloma, misiva con la que también invitó a las personas a analizar. su voto.

“Atacar, intimidar y vandalizar no es defender la democracia. Mucho menos cuando se dirige contra una mujer y contra quienes piensan diferente. Preocupa que quienes hablan de “paz” terminen promoviendo intolerancia y agresión política. Mi solidaridad con Paloma y Juan Daniel y sus equipos de trabajo. El 31 de mayo hay que votar para frenar los extremos, porque cuando el fanatismo reemplaza el debate, pierde la democracia", manifestó.