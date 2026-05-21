Piden oraciones por querido actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’, ¿De qué se trata?

‘Sin senos sí hay paraíso’ se consolidó como uno de los fenómenos más arrolladores de la televisión internacional, marcando un hito en el horario prime time y revolucionando las bionovelas y las historias de ficción en la región. Como la exitosa secuela de la icónica ‘Sin senos no hay paraíso’, esta producción de Telemundo escrita por Gustavo Bolívar supo darle un giro magistral a la trama, enfocándose en la resiliencia, el empoderamiento y la búsqueda de justicia de una nueva generación encabezada por ‘Catalina la pequeña’. Con un elenco estelar que revivió pasiones y generó debates encendidos en redes sociales.

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¿Quién es Francisco Bolívar en ‘Sin senos sí hay paraíso?

Al hablar del elenco que se ganó el corazón de los televidentes en ‘Sin senos sí hay paraíso’, el nombre de Francisco Bolívar salta de inmediato a la vista gracias a su impecable interpretación de José Luis Vargas, cariñosamente conocido como ‘Jota’. En un universo televisivo cargado de villanos y peligro, el actor bogotano se convirtió en el oasis de nobleza, lealtad y ternura de la historia, siendo el eterno y fiel escudero de Albeiro Marín y la familia Santana. ‘Jota’ no solo aportó la cuota de drama emotivo al proteger a los suyos con las uñas, sino que sus ocurrencias y su amor incondicional por ‘Doña Hilda’.

¿Qué pasó con Francisco Bolívar?

Quien generó preocupación con Francisco Bolívar fue el también actor Fabián Ríos, quien interpreta a Albeiro Manrique, luego de que a través de su cuenta de Instagram le expresa todo su cariño, pero también pidiera oraciones por él, situación que prendió las alarmas entre los seguidores de esta producción.

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene quiero que sepan que en mi corazón sólo existe amor por el, admiración, ternura, respeto y más amor, por ese por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz, mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos, solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta al igual que todos nosotros sus compañeros.

Desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad como hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mí nene Pachito, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre. Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi Pachito hermoso", fueron las declaraciones expuestas por parte de Fabián Ríos.

Aunque hasta el momento Francisco Bolívar no se ha referido a este tema, lo cierto es que el periodista Carlos Ochoa aseguró que el actor habría salido de ‘Sin senos sí hay paraíso’ priorizando su salud mental, pues esta no se encontraba del todo bien y actualmente sería reemplazado por otra figura.