Piter Albeiro ofreció recompensa por los datos de una mujer y ahora lo señalan de presunto delito

Usted no tiene cerebro? O no paso comprensión lectora cierto? Es para DEMANDAR PENALMENTE POR ANDAR DIFAMANDO Y DICIENDO LO QUE NO ES, O AL MENOS NO TENER PRUEBAS, pero como veo que usted está de solidario, contra usted y otros más también podría ir la demanda. ENTENDIO O NO? https://t.co/xiFPuaARDe