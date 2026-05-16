Actriz de producciones de Caracol reveló que también sufrió situaciones de acoso

Hablar de acoso en el mundo del entretenimiento no suele ser fácil, especialmente cuando de por medio hay contratos, miedos, señalamientos públicos y una industria en la que muchas veces las mujeres terminan cargando con la responsabilidad de explicar lo que les pasó. En medio de esa conversación, la actriz Viviana Santos reveló que vivió una situación de acoso durante el rodaje de una producción.

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La actriz habló del tema en el programa Lo Sé Todo, de Canal Uno, donde explicó que decidió contar parte de esa experiencia a través de su libro Diario de una ilusa, una obra en la que, según dijo, encontró una forma de narrar lo ocurrido sin mencionar nombres propios.

“Yo también sufrí una situación de acoso, no en ningún canal, pero sí con una persona específica con la que hice un proyecto”, afirmó Santos ante las cámaras del programa, según declaraciones retomadas por medios nacionales.

¿Qué dijo Viviana Santos sobre la situación que vivió?

Santos reconoció que no ha sido sencillo abordar públicamente lo ocurrido. De acuerdo con su relato, encontró en la escritura una manera de darle salida a una experiencia que prefirió contar desde la construcción de un personaje y no desde una denuncia directa con nombres.

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La actriz explicó que en Diario de una ilusa narró la situación como la vivió, pero sin revelar identidades. Esa decisión, según contó, tuvo que ver con las limitaciones que tendría para hablar abiertamente del caso.

“Esa persona me hizo firmar un documento en el que yo no puedo denigrarle su nombre ni nada. Entonces, la única forma que yo usé, como pues, que pude realmente tener voz, fue por medio del personaje de Amanda en el libro”, señaló Santos en el programa, de acuerdo con Infobae.

Por esa razón, la actriz indicó que solo ha podido hablar de forma más específica con personas que ya leyeron su libro, pues considera que allí se entiende mejor el contexto emocional del personaje y la experiencia narrada.

¿De qué trata Diario de una ilusa, el libro de Viviana Santos?

El libro Diario de una ilusa tiene como protagonista a Amanda, una actriz que atraviesa relaciones complejas y una búsqueda constante de amor, reconocimiento y aceptación. La ficha de la obra, publicada por la Editorial Sin Fronteras, describe el relato como una historia basada en hechos reales que explora cicatrices emocionales y vínculos que marcan a su protagonista.

Aunque el libro no se presenta únicamente como una narración sobre acoso, Santos explicó que fue allí donde encontró una vía para hablar de esta experiencia sin entrar en nombres propios ni en detalles que pudieran exponerla legalmente.

La Librería Nacional también reseña la obra como una historia íntima sobre Amanda, una actriz que enfrenta las complejidades de sus relaciones amorosas, lo que conecta con lo dicho por Santos sobre la necesidad de entender la psicología del personaje antes de sacar conclusiones.

¿Por qué Viviana Santos prefirió hablar desde un personaje?

Una de las frases más fuertes de la entrevista fue cuando Santos explicó que temía ser juzgada si hablaba del tema de manera directa. Para ella, la literatura le permitió construir una distancia entre su experiencia y la conversación pública, sin dejar de contar lo que vivió.

“Si yo lo hablo así no más, me van a juzgar. Yo prefiero que entiendan la psicología del personaje en el libro y ya de ahí saquen sus conclusiones”, dijo la actriz, según la entrevista retomada por medios.

Su declaración llega en un momento en el que varias mujeres del medio del entretenimiento han empezado a hablar con más fuerza sobre experiencias de acoso, abuso de poder y silencios dentro de la industria. Sin embargo, en este caso, Santos fue clara en no revelar nombres, por lo que cualquier señalamiento externo sería una especulación.

Por ahora, la actriz decidió poner el foco en su libro y en el personaje de Amanda, desde donde encontró una forma de narrar una experiencia difícil. Y aunque no entregó identidades ni detalles adicionales sobre la persona a la que hizo referencia, su testimonio vuelve a abrir una conversación necesaria sobre las maneras en que muchas mujeres logran hablar de lo que vivieron cuando hacerlo directamente no siempre parece posible.