Alexa Torres estuvo de regreso en ‘La Casa de los Famosos’ y encendió el lugar al encontrarse con Tebi

La temperatura subió y las emociones se desbordaron en la noche del pasado 13 de mayo en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia. En una jornada cargada de tensión por las nominaciones, la producción decidió darle un giro inesperado a la competencia con el regreso de una de las figuras más comentadas de la temporada: Alexa Torres.

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Su misión no era solo visitar, sino confrontar y reconectar con Tebi Bernal, con quien se vio en vuelta durante su estadía, a pesar de tener una relación amorosa por fuera del reality. La estrategia de Alexa para pasar desapercibida fue usar un disfraz de oso, esto mientras Tebi Bernal ingresaba a una sala que había sido transformada por completo con una iluminación de color morado, el tono característico de la influenciadora. La confusión del participante fue inmediata.

“Estoy como azarado, ¿uy qué me gané? Veo mucho morado, y me imagino que es Alexa. Estoy asustado porque no he salido del shock porque estoy en placa”, expresó Tebi visiblemente nervioso ante las cámaras. Sin embargo, el miedo dio paso a la nostalgia cuando la persona bajo el disfraz reveló su identidad. Lo que siguió fue una cena privada donde la honestidad fue el aspecto que más resaltó.

A pesar de las reglas del programa que prohíben revelar información del mundo exterior, Alexa utilizó el espacio para abrir su corazón y poner puntos sobre las íes respecto al comportamiento de Tebi dentro del juego. Con una mezcla de afecto y firmeza, la creadora de contenido le recordó los episodios que más le habían dolido durante su ausencia.

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“Esto es por lo de Mariana, por Beba... por no decirle a Beba y cruzar los límites”, le recriminó Alexa, refiriéndose a los acercamientos que Tebi tuvo con otras compañeras. No obstante, el reclamo no opacó el sentimiento: “Igual, me late mucho el corazón, eres una persona muy inteligente. Pasaron muchas cosas, pero también me faltó algo contigo. Solo que te he extrañado mucho e independientemente de todo, agradezco que hayas pasado en mi vida”.

El beso que encendió las redes

Tebi Bernal, quien se mostró orgulloso y conmovido por la valentía de Alexa al regresar, no se quedó atrás. El deportista reconoció que tiene aspectos que mejorar y “reparar” en su vida personal y en su forma de relacionarse. La química, que parecía dormida por la distancia, despertó con una fuerza imparable, terminando el encuentro con un apasionado beso que confirmó que la historia entre ambos está lejos de terminar.

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Este reencuentro llega en un momento crítico para Tebi, quien se encuentra en la “placa” de nominados y corre el riesgo de abandonar la competencia. Por ahora, los internautas no dejan de debatir sobre si este gesto fue una despedida o el inicio de una relación formal fuera de las cámaras del Canal RCN.