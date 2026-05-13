RCN movería toda su parrilla tras final de ‘La Casa de los Famosos’: este sería el inesperado reemplazo, no es ‘MasterChef’

La Casa de los Famosos Colombia está llegando a sus últimos capítulos y la expectativa entre los televidentes crece cada semana. Mientras el público sigue pendiente de quién ganará los 200 millones de pesos del reality, otra noticia comenzó a tomar fuerza en redes sociales: el programa que reemplazaría al formato en la franja prime de RCN Televisión y que habría sorprendido incluso a los seguidores más fieles del canal.

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Actualmente, la competencia ya está reducida a solo seis participantes: Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Tebi Bernal, Beba, Mariana Zapata y Alejandro Estrada, quienes siguen luchando por asegurar un lugar en la gran final. La más reciente eliminación fue la de Campanita, quien abandonó la casa luego de convertirse en el concursante con menor votación del público, situación que volvió a generar todo tipo de comentarios y reacciones digitales alrededor del reality.

Según se ha conocido, La Casa de los Famosos Colombia tendría todavía dos galas de eliminación antes de llegar oficialmente a su desenlace. Las próximas jornadas decisivas estarían programadas para los domingos 17 y 24 de mayo, fecha en la que quedarían definidos los cuatro finalistas de la temporada. La estrategia del canal estaría directamente relacionada con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento deportivo que modificará buena parte de la programación televisiva durante las próximas semanas y obligaría a reorganizar varias franjas importantes de entretenimiento.

Aunque durante meses se especuló con la posibilidad de que MasterChef Celebrity Colombia fuera el reemplazo inmediato del reality, todo apunta a que RCN habría tomado una decisión distinta. De acuerdo con versiones que comenzaron a circular en redes sociales y algunos adelantos promocionales del canal, el espacio sería ocupado temporalmente por La Rosa de Guadalupe, una de las producciones más populares y virales de la televisión mexicana.

La serie tendría doble emisión diaria de lunes a viernes, una antes del noticiero y otra en pleno horario prime. Según la información conocida hasta el momento, los capítulos se emitirían a las 5:30 de la tarde y nuevamente a las 8:00 de la noche, estrategia que comenzaría desde la primera semana de junio y que ya está provocando opiniones divididas entre los televidentes.

Mientras tanto, el estreno de MasterChef Celebrity Colombia habría quedado aplazado hasta julio, una vez terminen las transmisiones relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026. La noticia sorprendió especialmente a los seguidores del concurso gastronómico, quienes esperaban ver el regreso inmediato del formato después de la final de La Casa de los Famosos.

La posible llegada de La Rosa de Guadalupe al horario estelar también volvió a convertir a RCN en tema de conversación en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a debatir si la producción mexicana podrá mantener el nivel de rating, interacción y conversación digital que deja uno de los realities más comentados de la televisión colombiana.