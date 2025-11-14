¿Está libreteado? La audiencia de El Desafío está emberracada por supuesto montaje en el programa

El Desafío es uno de los programas más exitosos en la historia de Caracol Televisión, reality que ya acumula XXI temporadas que generó una gran indignación en su audiencia, por lo que sería un presunto montaje en plenas semifinales.

Ya son más de 90 capítulos los que acumula este formato concurso; y el capítulo emitido en la noche del pasado miércoles 12 de noviembre, fue uno de los que mayor conversación luego de que decenas de internautas hicieran un análisis de lo que vieron en pantalla.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Este sería el motivo por el que el ‘Desafío’ saldría del aire en los próximos días, ¿nuevo lío?

Con capturas de pantalla, usuarios de TikTok como ‘@soy_ffer’, mostraron como la producción del programa realiza la elección de transeúntes que ayudarían a los semifinalistas a un segmento de la competencia: en el caso de Kevyn y Valkiria, casualmente lograron toparse con una licenciada en Educación Física y especialista en educación física; quien tenía la oportunidad de llamar a un familiar antes de irse a una aventura competitiva con los superhumanos, momento en el que salió la figura de un hombre que, casualmente era su esposo y que apareció tiempo después, dejando la casualidad al lado.

“Camarógrafo, tu historia en El Desafío ha terminado”, “Ni Katiuska se atrevió a tanto”, “Caracol no está soportando”, “Que decepción este Desafío”, “Ni Mencho se atrevió a tanto”, “¿Qué les extraña?“, ”Es obvio que deben estar seleccionados, no se van a arriesgar", y “Es una burla”, fueron algunas de las reacciones.

¿Quién es la nueva presentadora de El Desafío?

Tras la salida de Kelly Ríos, ‘Guajira’, del equipo de ‘El Desafío Sin Flitro’, la producción del programa en el que trabajaba ya le consiguió un reemplazo momentáneo, una mujer que también pasó por la ‘Ciudad de las Cajas’, nada más y nada menos que ‘Glock’, Gloria Peña Manrique, quién se hizo a conocer, entre otras cosas por su gran pasión por los videojuegos.