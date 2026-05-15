Periodistas de Noticias Caracol paralizaron el set y más de siete se reunieron para ver a Shakira; así reaccionó la cantante

En un entorno mediático en constante evolución, Noticias Caracol ha demostrado una notable capacidad de adaptación, llevando su liderazgo de la televisión tradicional al vibrante mundo digital. Bajo la premisa de informar con veracidad y equilibrio, sus diferentes emisiones desde el pulso matutino hasta el cierre de la jornada se caracterizan por una narrativa dinámica que conecta con las audiencias de todas las edades. Las coberturas especiales, los debates políticos en coyunturas clave y las crónicas que visibilizan las distintas regiones de Colombia.

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El regreso de Shakira a los grandes escenarios deportivos vuelve a paralizar al planeta y, en esta ocasión, Colombia vivió la primicia de cerca. Tras anunciarse que la barranquillera será la voz oficial del nuevo himno mundialista, Noticias Caracol logró una entrevista exclusiva que encendió las pantallas y las redes sociales.

En un diálogo íntimo y vibrante con el informativo de Caracol, la superestrella mundial destapó los secretos detrás del proceso creativo de esta canción, compartiendo el inmenso orgullo que siente al representar una vez más las raíces latinas en la fiesta más importante del fútbol.

En medio de la entrevista que se habría dado para Noticias Caracol en vivo, lo cierto es que uno de los momentos que llamó la atención en las redes sociales tuvo lugar, luego de que en la despida, los periodistas principales llamaran al resto de sus compañeros quienes no dudaron en emocionarse ante la presencia de Shakira destacando así el cariño que siente por ella.

Ante el hecho las risas por parte de Shakira no faltaron agradeciéndoles por este especial momento, “Qué viva Colombia. Vamos Lucho Díaz. Vamos Colombia en el Mundial”.

¿Cuántos hijos tiene Shakira?

Más allá de las luces, los estadios llenos y los récords mundiales, el verdadero refugio y el mayor orgullo de Shakira son sus dos hijos Milan y Sasha. Fruto de su pasada relación con el exfutbolista Gerard Piqué, los pequeños se han convertido en el motor absoluto de la artista y en sus compañeros inseparables de aventuras. Tras su mudanza a Miami, la barranquillera ha dejado ver cómo la maternidad ha transformado por completo su música, al punto de incluirlos activamente en su universo artístico. Para Shakira, guiar el crecimiento de sus dos niños en un entorno lleno de amor, arte y deporte es el verdadero éxito que celebra día a día, lejos de las alfombras rojas."