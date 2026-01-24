Así fue la celebración de cumpleaños del hijo de Shakira y jugador de la Selección fue protagonista

Shakira es una de las artistas más influyentes y exitosas de la historia de la música latina, reconocida globalmente por su inconfundible voz, su destreza en el baile y su versatilidad como compositora. Desde sus inicios en Barranquilla, ha logrado una transición única entre el pop-rock en español y el pop global, rompiendo récords de ventas y acumulando numerosos premios Grammy y Latin Grammy. Más allá de sus hits mundiales como ‘Hips Don’t Lie’ o su icónica participación en el Mundial de Sudáfrica, para Shakira lo más importante son sus hijos, fruto de su relación con su expareja, Gerard Piqué.

Si bien, los últimos meses no fueron sencillos para Shakira, teniendo en cuenta su gira por diferentes países del mundo, quienes la acompañaron a lo largo de esta aventura fueron precisamente, Milán y Sasha, con quienes busca compartir no solo sus conciertos, sino también cada uno de los proyectos que suele realizar, demostrando que ellos son lo más importante en su vida.

Para este 23 de enero se dio el cumpleaños de su hijo mayor, Milán, quien cumplió 13 años de edad y, por supuesto, la celebración no fue sencilla. Aunque la barranquillera no mostró mayores detalles con respecto a la fiesta que organizó para su hijo, lo cierto es que la temática se concentró en el fútbol, demostrando la pasión con la que cuenta.

Además, la decoración del pastel cuenta con él como protagonista, con el respectivo uniforme de la Selección Colombia: “Miren a quién puse a jugar con la Selección Colombia y con el número de Luis Díaz”. Asimismo, el joven destacó que varios de los detalles de su fiesta después iban a estar presentes en su habitación debido al gusto que siente por este deporte.

¿Cuál es el nuevo negocio de Shakira?

La nueva marca de Shakira está enfocada en productos capilares; según mencionó, esta idea nació de una experiencia personal, luego de que no encontrara los productos adecuados para su cabello. La colección de lanzamiento incluye ocho productos, entre ellos el Riquísima Hydrating Shampoo, la Súperbomba Triple Repair Peptide Mask y el Delicia Reparative Hair Oil, diseñados para cabellos desde lisos hasta rizados, y desde naturales hasta decolorados o químicamente tratados.

“Estoy muy emocionada de regresar a Sudamérica, y es aún más especial que ISIMA llegue al mismo tiempo. Es algo profundamente personal para mí. Toda mi vida he sentido la frustración del cabello complejo, como muchas personas, especialmente las latinas”, dijo Shakira Mebarak, fundadora y ahora Chief Community Officer de la marca.