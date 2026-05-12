“Preguntas desde la mala fe”: Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en vivo en Noticias Caracol

Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en nuevo segmento de Noticias Caracol. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 12 de mayo de 2026)

Un tenso momento se vivió este martes, 12 de mayo, durante una entrevista en Noticias Caracol cuando el candidato presidencial Abelardo De la Espriella protagonizó un fuerte cruce con la periodista María Lucía Fernández mientras respondía preguntas relacionadas con una polémica frase suya sobre la ética y el derecho.

La discusión comenzó cuando Fernández le preguntó al candidato sobre una declaración realizada años atrás, en la que afirmó que “la ética no tiene nada que ver con el derecho”, comentario que volvió a ser tema de debate en medio de su aspiración presidencial.

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Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en vivo

Ante la pregunta sobre si en un eventual gobierno suyo se podría gobernar sin ética, De la Espriella respondió que sus palabras habían sido malinterpretadas y aseguró que se trataba de una discusión filosófica y jurídica.

“Yo sé lo que dije, soy abogado de formación. Sé lo que es la filosofía del derecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda”, afirmó.

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Durante la entrevista, el candidato explicó que, desde su visión, la ética corresponde a normas personales, mientras que el derecho regula la vida en sociedad a través de leyes.

Sin embargo, el ambiente se tensionó cuando el abogado cuestionó directamente la formación académica de la reconocida periodista y aseguró que la pregunta estaba cargada de mala intención.

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“Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho ni tampoco filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado Derecho, sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces", expresó.

Más adelante, De la Espriella insistió en que sus palabras habían sido sacadas de contexto y señaló que el debate surgió originalmente por una discusión sobre la diferencia entre lo inmoral y lo ilegal.

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“La ignorancia es atrevida y perdóname que te lo diga con total claridad, porque si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es en la ética y otro es en derecho”, el candidato cuando María Lucía le reclamó por pelear con los periodistas.

Además, aseguró que no se considera un político tradicional y por eso no actúa bajo parámetros frente a los medios de comunicación.

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“Como yo no soy político, no soy políticamente correcto y no te voy a decir: ‘qué buena pregunta, amiga periodista’. Te estoy diciendo lo que es porque preguntas desde la mala fe”, sostuvo.

Uno de los momentos que más controversia generó ocurrió cuando De la Espriella mencionó los presuntos casos de acoso conocidos recientemente dentro de Caracol Televisión para ejemplificar la diferencia entre ética e ilegalidad. “Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad”, afirmó.