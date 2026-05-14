Madonna, Shakira y BTS harán historia en la final del Mundial con un show nunca antes visto

Shakira, BTS y Madonna realizarán el primer show de medio tiempo en una Final de la Copa del Mundo.

La música y el fútbol se unirán en uno de los espectáculos más ambiciosos de la historia del deporte. Madonna, Shakira y BTS encabezarán el primer show de medio tiempo en una final del Mundial de Fútbol 2026.

El show se realizará el próximo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, durante la final del Mundial, en lo que promete convertirse en un espectáculo sin precedentes para millones de espectadores alrededor del planeta.

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Madonna, Shakira y BTS harán show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

La presentación contará además con la curaduría artística de Chris Martin, líder de Coldplay, y será producida por la organización Global Citizen.

En el video de lanzamiento del anuncio, Chris Martin explicó el significado del espectáculo y aseguró que será una celebración de unión y diversidad. “Es una oportunidad para mostrar lo increíbles y diferentes que son los seres humanos”, afirmó el cantante británico.

Más allá del impacto musical y mediático, el espectáculo tendrá un componente social. Según fue anunciado, el show buscará recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa enfocada en mejorar el acceso a educación de calidad y al fútbol para niños en distintas partes del mundo.

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La unión de tres gigantes de la industria musical ha generado enorme expectativa entre fanáticos del pop, el K-pop y la música latina, especialmente por el regreso de Shakira a un escenario ligado al fútbol, luego de sus históricas participaciones en mundiales anteriores.

Aunque todavía no se conocen detalles sobre las canciones o colaboraciones que harán parte del espectáculo, el anuncio ya es considerado uno de los más impactantes en la historia reciente de la FIFA y del entretenimiento global.

La final del Mundial no solo coronará al nuevo campeón del planeta, sino que también marcará el debut oficial de un formato de show de medio tiempo inspirado en eventos como el Super Bowl, pero llevado ahora al escenario más grande del fútbol mundial.