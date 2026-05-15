Expareja de Aida Victoria Merlano salió a defenderse tras acusación de visita del ICBF por abandono

Aida Victoria Merlano es una de las figuras más comentadas del entretenimiento y las redes sociales en Colombia. Inicialmente catapultada al ojo público debido a la mediática fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, la mujer barranquillera supo capitalizar la atención de todo un país para construir un imperio digital propio. Con una elocuencia arrolladora, un humor sin filtros y una visión implacable para los negocios, se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más cotizadas del mercado. Aida Victoria ha transformado la controversia en su mayor aliada, debatiendo desde temas tabú hasta realidades políticas, lo que la mantiene en el epicentro de la conversación digital y el clickbait nacional.

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¿Por qué Aida Victoria Merlano se separó de su bebé?

El ingreso de Aida Victoria Merlano a ‘La mansión VIP’ no ha estado exento de debates en las plataformas digitales, especialmente tras conocerse que la creadora de contenido tuvo que separarse de su bebé para cumplir con las grabaciones del programa. Al tratarse de un formato que requiere convivencia las 24 horas y desconexión absoluta del mundo exterior, la influenciadora no tuvo más remedio que dejar a su pequeño bajo el cuidado absoluto de su círculo familiar más cercano. Aunque las críticas de algunos internautas no se hicieron esperar, los fanáticos de la barranquillera han salido en su defensa, resaltando que se trata de un compromiso laboral y si deseo por seguir facturando.

Luego de su salida, Aida Victoria reveló que su expareja, Juan David Tejada habría interpuesto una queja en su contra por abandono ante el ICBF, teniendo en cuenta las semanas que estuvo fuera del país debido a su participación en el mencionado ‘reality’.

Juan David Tejada respondió a las acusaciones de Aida Victoria Merlano

A través de sus redes sociales, Merlano decidió dar a conocer esta situación, destacando que busca darle lo mejor a su hijo, contando así con dos niñeras quienes están al pendiente de su cuidado y son quienes la suelen apoyar en estas situaciones.

Ante la serie de críticas recibidas, la expareja de Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada, no guardó silencio y buscó defenderse, priorizando así el bienestar de su hijo: “Quiero dirigirme respetuosamente a todos los seguidores, medios de comunicación y personas que en los últimos días han emitido opiniones sobre la situación relacionada con mi hijo Emiliano.

Como padre, siento la necesidad de aclarar públicamente que la acción de tutela presentada jamás tuvo la intención de atacar a nadie ni de convertir una situación familiar en un espectáculo mediático. La única razón por la que acudí a la justicia fue para ejercer legítimamente mi derecho como padre a cuidar, acompañar y compartir con mi hijo cuando su madre no podía hacerlo, sin restricciones injustificadas ni condiciones impuestas por terceros. No quería continuar supeditado a decisiones de empleadas o personas ajenas a nuestra relación paterno-filial, quienes determinaban bajo qué condiciones podía compartir con mi propio hijo, limitando el tiempo de convivencia y exigiendo que los encuentros se realizaran únicamente en establecimientos públicos, pese a no existir en mi contra ninguna restricción legal, judicial o administrativa que justificara dichas medidas.

Considero profundamente injusto que, existiendo de mi parte toda la disposición, estabilidad, capacidad y compromiso para proteger y acompañar a mi hijo, se optara por dejarlo al cuidado de un tercero ajeno a su núcleo familiar, como lo es el señor Diego Camacho, amigo de su madre, en lugar de permitirle permanecer conmigo, que soy su padre y tengo derechos y deberes irrenunciables frente a su crianza, formación y bienestar emocional.

Quiero además aclarar que la cuota alimentaria establecida fue fijada conforme a las necesidades proporcionales de mi hijo y a las capacidades económicas de las partes, valoración realizada y avalada por la Comisaría de Familia competente, siguiendo los criterios legales correspondientes.

Frente a las manifestaciones realizadas por la madre de mi hijo respecto a presuntos hechos de maltrato, considero importante señalar que se trata de situaciones que actualmente deben ser objeto de investigación y esclarecimiento dentro de las instancias correspondientes, respetando el debido proceso y las garantías de todas las partes“.