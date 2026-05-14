“El papá del niño me mandó al Bienestar Familiar”: Aída Victoria habló de nueva polémica con el ‘Agropecuario’

Entre lágrimas, Aida Victoria Merlano abrió su corazón y confesó tener miedo e incertidumbre por su situación legal.

Aída Victoria Merlano volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de revelar que funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) llegaron hasta su casa para verificar las condiciones en las que se encontraba su hijo.

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La creadora de contenido contó que la situación ocurrió poco después de regresar al país, tras participar durante varias semanas en un reality de convivencia en el exterior. Según explicó, la visita habría sido consecuencia de una denuncia realizada por su expareja, Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’.

La barranquillera relató lo sucedido a través de sus plataformas digitales, donde aseguró que los funcionarios del Bienestar Familiar le realizaron varias preguntas relacionadas con el cuidado y bienestar del menor.

“Llegué del reality y llegó la gente del Bienestar Familiar. Me preguntaron por la nutrición del niño y después la psicóloga me empezó a preguntar muchas cosas”, contó Aída Victoria.

Según explicó la influenciadora, durante la visita entregó diferentes pruebas para demostrar que el menor estuvo correctamente cuidado mientras ella permanecía fuera del país por compromisos laborales. Entre los documentos presentados incluyó información sobre las dos niñeras que acompañaron al niño durante ese tiempo, así como el contrato laboral que justificaba su ausencia temporal.

Aída Victoria aseguró además que el padre del menor habría manifestado que el niño quedó al cuidado de personas desconocidas, versión que ella rechazó públicamente.

“Logré demostrar que el niño siempre ha tenido contacto con su padre, que lo visita y que todo estaba en orden”, agregó.

La situación volvió a poner en el centro de la conversación la mediática relación entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada, quienes durante los últimos meses han protagonizado varios enfrentamientos públicos en redes sociales después de su separación.

La pareja mantuvo una relación sentimental ampliamente expuesta en internet y, tras convertirse en padres, comenzaron los cruces de acusaciones. En varias ocasiones, la influenciadora ha señalado a su expareja de presuntamente haberla estafado y de no responder económicamente como correspondería con el hijo que tienen en común.

Por su parte, ‘El Agropecuario’ también ha reaccionado públicamente en distintas oportunidades frente a las declaraciones de la barranquillera, alimentando aún más la polémica entre ambos creadores de contenido.

Durante sus más recientes declaraciones, Aída Victoria también recordó que en el pasado denunció a su expareja por presunto maltrato intrafamiliar, situación que, según dejó entrever, terminó marcando definitivamente el deterioro de la relación.

Aunque la influenciadora no entregó nuevos detalles sobre ese proceso, sí aseguró que los conflictos personales y legales entre ambos continúan generando tensión incluso después de la ruptura.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y provocaron cientos de reacciones entre usuarios que siguen de cerca las polémicas alrededor de la expareja.