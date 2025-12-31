Aida preocupó a sus fans al revelar la depresión postparto por la que pasó; su hijo y una amiga la salvaron

Aida Victoria es una de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia, con más de 8,1 millones de seguidores en Instagram; mujer que en el cierre de este 2025 lanzó un e-book en el que dio a conocer detalles desconocidos sobre su vida y sus relaciones sentimentales, dentro de ellas la depresión post parto por la que pasó.

‘Los amores de Victoria’ es el nombre de la obra de esta barranquillera en la que plasmó lo que sintió y siente su corazón tras pasar por algunas decepciones amorosas, dentro de ellas con la del padre de su hijo, Juan David Tejada, ‘El Agropecuario’; de quien no pudo sacar un capítulo por posibles problemas legales, ya que, según palabras de Aida, es un posible “estafador”.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Aida Victoria Merlano confirmó que Westcol le pidió permiso para que su ex, El Agropecuario, estuviera en su reality

Pero más allá de esta situación, la costeña preocupó a quienes la siguen al dar a conocer la difícil situación por la que pasó tras dar a luz a su pequeño ‘Emi’, de la cual pudo salir gracias al apoyo incondicional de una de sus amigas.

“Presuntamente, eres un estafador y yo soy solo una de tus víctimas. (...) La realidad de mi vida fue que me embarazaron y líquida; me estafaron recién parida. Y les cuento esta historia porque yo me deprimí en mi postparto y mi mejor amiga me dijo que tenía miedo porque nunca me había visto pasar por algo así. Ella nunca quiso dejarme. (...) Yo le dije que no me mataría porque tenía un hijo.”, afirmó Aida.

Pero Tejada no es el único que protagonizó uno de los reglones de Aida en su libro, que tiene un costo de $35.000 pesos colombianos, ya que WestCol también está allí y durante varios párrafos: “El Rayo McQueen dejó de ser rojo y tú dejaste de ser tú: Yo soy menor que tú, pero te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar. Te puedo dar sueños, metas, inspiraciones... porque estoy lleno de eso. Yo tengo muchas ganas de hacer cosas grandes”, manifiesta Aida en el libro.

“Cuando me dijiste eso, tú pensabas que algún día ibas a lograr cosas gigantes. Yo, desde ese mismo instante, ya sabía que ibas a ser grande. Veía en tus ojos el hambre de conquistar imposibles, y quise hacerme a tu ladito para verte conseguirlos y celebrarte. Tus conquistas eran mi gasolina; en cada triunfo tuyo empezaba a sentirme capaz de ponerme varas más altas, pero no lo entendiste”, añadió.

“Todo lo que amabas de mí empezó a incomodarte cuando pasó por tu cabeza la idea de que alguien más podría amarlo también. Percibiste mi seguridad como una amenaza para la tuya, y por protegerte a ti, me anulé a mí. Quise tanto hacerte bien que, cuando te afectaba que yo brillara, me apagaba”, complementó.