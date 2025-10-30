Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al mostrar el rostro de su bebé

Aida Victoria Merlano, la influencer barranquillera se ha vuelto a ver envuelta en una polémica de la mano de una de sus exparejas, se trata de Juan David Tejada, quien también es el padre de su hijo. Sin embargo, su relación habría llegado a su fin antes del nacimiento del pequeño, pero solo hasta finales de septiembre se confirmó.

Inicialmente se pensó que la separación se había dado en buenos términos, pero la situación tomó un rumbo más tenso cuando Merlano decidió compartir en sus redes sociales conversaciones privadas con su expareja, en las que lo acusó de tener actitudes agresivas y de no asumir sus responsabilidades como padre.

Al salir a defenderse, Tejada acusó a Aida de no dejarle ver a su hijo y de tener problemas mentales, mientras seguían exponiéndose el uno al otro con conversaciones. A la polémica se sumaron personas cercanas a Aida, entre ellas su prima quien la ha estado asistiendo desde su embarazo y con la crianza del niño.

También el mejor amigo de la influencer, se trata de Diego Camacho, quien por medio de su Instagram reconfirmó todo lo que se ha dicho sobre Juan David Tejada. El vaivén de respuestas terminó con más chats publicados por Aida, lo que hizo que su expareja cerrará sus redes sociales.

Ahora tras dicha polémica, apareció la influencer anunciado que presentaría a sus seguidores a su pequeño hijo. La presentación llegó con un tierno video, en el que la influencer sale vestida como un hada indicando:

“Cansada de la soledad, un día, el hada dejó de cantar. Los días se ennegrecían con su tristeza y mientras paledecía su piel, todo a su alrededor moría y las hadas se compadecieron de ella y le mandaron un regalo”, para así mostrar a su bebé. En los comentarios la gente no dejo de indicar que el pequeño era igual a su padre.