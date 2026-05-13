Aida Victoria enterneció a sus fans con reencuentro con su hijo tras su polémico paso por ‘La Mansión VIP’

El pasado mes de abril, Aida Victoria Merlano sorprendió a su audiencia al anunciar que se despedía temporalmente de Colombia. El motivo era un nuevo reto profesional fuera del país: su ingreso a ‘La Mansión VIP’, un reality liderado por el influenciador mexicano HotSpanish. Tras semanas de competencia y exposición mediática, el eje central de su retorno ha sido el reencuentro con su hijo, Emiliano, nacido de su relación con Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’.

El regreso a la cotidianidad junto a su primogénito ocurre en un momento de alta tensión digital. Para Merlano, el viaje representaba una oportunidad de expansión internacional, pero su participación no estuvo exenta de señalamientos que pusieron a prueba su imagen pública.

Desde su entrada al programa, la barranquillera fue el centro de atención. Sin embargo, el punto de máxima controversia se alcanzó cuando se difundieron detalles sobre su comportamiento dentro de la convivencia. Las críticas arreciaron tras conocerse que la influenciadora habría tenido relaciones sexuales en uno de los baños de la mansión, un acto que generó un intenso debate en las redes sociales.

Aida Victoria en La Mansion VIP (@lamansionvipmx)

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Internautas y seguidores del programa cuestionaron duramente a la creadora de contenido, señalando una supuesta falta de coherencia. “Tanto que habla del empoderamiento”, fue una de las frases más recurrentes entre quienes criticaron que Merlano protagonizara este tipo de escenas en un formato de entretenimiento de este tipo. Los comentarios apuntaban a que sus acciones dentro del reality contradecían el mensaje de fuerza y autonomía femenina que suele promover en sus plataformas digitales.

A pesar de la ola de comentarios negativos, el ingreso de Aida Victoria al reality fue presentado inicialmente como un paso estratégico en su carrera. La influenciadora había manifestado su entusiasmo por este proyecto internacional, el cual implicaba alejarse de su entorno habitual en Colombia para someterse a las dinámicas de la mansión.

Con el fin de su participación, la atención se ha desplazado de los escándalos en el baño de la mansión hacia su rol como madre. El reencuentro con Emiliano, el hijo que comparte con ‘El Agropecuario’, marca el cierre de un capítulo convulso en el extranjero. Ahora, Aida Victoria enfrenta el reto de retomar su carrera en el país, bajo la sombra de las críticas recibidas por su conducta en el reality, pero reafirmando el vínculo con su hijo como su prioridad tras la experiencia fuera de casa.

Mediante su cuenta de Instagram, la influencer publicó un video que se viralizó rápidamente, sobrepasando las 2,6 millones de reproducciones, clip que acompañó con las siguientes emotivas palabras: “Dotas de propósito la adversidad, le pones levedad a lo complejo y llenas de felicidad mi espíritu. Te amo con todas mis fuerzas”.

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>>> Esta nota tiene apoyos de IA curados por un periodista <<<