Famosa actriz rompió el silencio tras imputación de cargos por falsedad en documento, “Conocen mi corazón”

Yeimy Paola Vargas ha demostrado que su talento no conoce límites ni etiquetas. Tras hacer historia y conquistar al país como Señorita Colombia Internacional en 2003, la cartagenera supo dar un salto magistral hacia el mundo de la actuación, convirtiéndose en uno de los rostros más carismáticos y versátiles de la televisión nacional. Con interpretaciones memorables en producciones de gran calado como ‘El Joe, la leyenda’ donde deslumbró en la piel de Adela Martelo. Yeimy Paola ha sabido construir una carrera sólida basada en la disciplina, el sabor caribeño y una fuerza escénica innegable.

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¿Qué pasó con Yeimy Paola Vargas?

El nombre de Yeimy Paola Vargas se convirtió en el centro de la atención mediática tras conocerse la imputación de cargos en su contra por el presunto delito de falsedad en documento público. La Fiscalía General de la Nación vinculó a la reconocida actriz y exreina de belleza a un proceso legal debido a supuestas irregularidades relacionadas con la presentación de un diploma falso. Este sorpresivo revés judicial ha generado un fuerte impacto en el mundo del entretenimiento nacional, llevando a que los reflectores se aparten momentáneamente de su carrera artística para centrarse en los estrados, donde su equipo de defensa busca esclarecer la situación jurídica de la cartagenera.

Yeimy Paola Vargas rompió el silencio tras presunto caso de falsedad en documento

Si bien, durante varias semanas Vargas optó por guardar silencio, lo cierto es que hace pocos días volvió a aparecer por medio de sus redes sociales, donde aseguró: “Hoy celebro a todas las madres. A las que ríen mientras libran batallas silenciosas. A las que aun con miedo siguen adelante. A las que lloran, oran y vuelven a levantarse más fuertes. Y hoy también me celebro a mí. Por la fortaleza que nos caracteriza como mujeres y madres. Por ese valor que Dios puso en nuestro corazón para enfrentar cualquier tormenta. He entendido que las pruebas no llegan para destruirnos, sino para revelar de qué estamos hechas. Y yo estoy hecha de fe.

Del amor y el ejemplo de una madre extraordinaria que me enseñó a caminar con dignidad, prudencia y amor aun en medio de las pruebas. Porque en lo íntimo, cada quien sabe la esencia de lo que es. Y quienes han estado cerca de mí conocen mi corazón. Hoy agradezco a todas esas preciosas mujeres que me confiaron su proceso de ser reinas y de soñar, como algún día también soñé yo… y que hoy, con amor, me llaman madre. Soy hija de Cartagena, de nacimiento y de alma. Siempre he llevado en alto su nombre y, aunque muchas veces las personas intenten dañarte, jamás perderé la esperanza en mi tierra y en su gente buena. Porque aquí nací, aquí soñé ,y aquí también volveré a levantarme", fueron las declaraciones expuestas por parte de Yeimy Paola Vargas a través de su cuenta de Instagram.