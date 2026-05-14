Hernán Orjuela habría criticado el actuar de Malú con Abelardo de la Espriella, ¿A favor del tigre?

El reconocido presentador y periodista Hernán Orjuela, una de las figuras más emblemáticas de la televisión colombiana, ha encendido el debate en las redes sociales tras lanzar una dura crítica hacia el estado actual del ejercicio periodístico en el país. Con la franqueza que lo caracteriza, Orjuela comparó la ética profesional de antaño con las dinámicas que dominan los medios de comunicación hoy en día, dejando ver su preocupación por la pérdida de los valores fundamentales que rigen la profesión. Para el bogotano, el panorama actual dista mucho de la responsabilidad social que conoció en sus inicios, señalando un cambio de rumbo que parece haber sacrificado la objetividad en favor de intereses particulares.

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En sus declaraciones, Orjuela reconoció que el periodismo que estudió y practicó hace décadas no era perfecto y admitió que siempre existieron errores en el camino. Sin embargo, hizo énfasis en que, a pesar de las fallas, todavía se lograba conservar un respeto sagrado por conceptos como la independencia, el criterio propio y la dignidad del comunicador.

Según su análisis, el entorno mediático de hace unos años permitía un margen de maniobra donde el periodista buscaba informar desde una postura mucho más equilibrada, algo que, a su juicio, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y la llegada de nuevas agendas.

Lo más contundente de su mensaje fue el señalamiento directo hacia la transformación de los medios en lo que él denomina “trincheras políticas”. Orjuela lamentó que muchos espacios de información hayan dejado de ser plataformas para el análisis ciudadano para convertirse en herramientas de combate ideológico. Esta polarización, que parece haber permeado las salas de redacción, es lo que más entristece al presentador, quien ve con nostalgia cómo el criterio informativo ha sido reemplazado por la militancia o la defensa de bandos específicos, lo que termina por desdibujar la confianza que la audiencia deposita en las noticias.

Este llamado de atención por parte de una voz con tanta trayectoria como la de Hernán Orjuela llega en un momento crítico para la prensa colombiana, que enfrenta constantes cuestionamientos por su falta de imparcialidad.

Sus palabras invitan a una reflexión profunda sobre la necesidad de retomar esa “independencia y dignidad” de la que habla, recordándoles a las nuevas generaciones y a las casas editoriales que el verdadero poder del periodismo reside en informar con transparencia y no en servir como escudo para batallas políticas que poco aportan a la construcción de una sociedad mejor informada.